«Колесо чудес»: Рецензия Киноафиши

Мечты и будни

Вуди Аллен с завидным постоянством снимает по фильму в год. Вслед за неспешной «Светской жизнью» с ожидаемым и весьма предсказуемым интервалом из-под руки мэтра выходит достаточно бодрое «Колесо чудес» ‒ трагикомедия о любви и ревности, кино и литературе, слащавых фантазиях и суровой реальности. И с гангстерами…

Одна из ключевых героинь картины Джинни (Кейт Уинслет) вышла замуж за Хампти (Джеймс Белуши) не по любви. Но она искренне уверена, что знает о пресловутом чувстве, испепеляющем сердца, не понаслышке. Нынешняя официантка некогда была актрисой, влюбленной в барабанщика. От их союза на свет появился Ричи (Джек Гор), но его родители семью не сберегли. Теперь мать и ее сынишка-пироман живут с Хампти над тиром. Плюс Джинни крутит роман со смазливым спасателем Микки (Джастин Тимберлейк), мечтающим стать великим драматургом, когда ее второй муж всего лишь присматривает за каруселью. Интрижка становится для сорокалетней красотки отдушиной, но все меняется с появлением Каролины (Джуно Темпл). За дочкой Хампти, сбежавшей много лет назад от отца с гангстером за красивой жизнью, охотятся ‒ барышня оказалась слишком болтливой. Дома девушка ищет укрытие и новую любовь. Под ее чары попадает и загорелый спасатель-писатель.

Кадр из фильма «Колесо чудес»

В «Колесе чудес» повествование ведется от лица весьма своеобразного рассказчика. О злоключениях Каролины, муках и частых мигренях Джинни докладывает Микки ‒ тот самый спасатель, что присматривает за отдыхающими, восседая на вышке, как на троне. Он читает Чехова, Юджина О’Нила и свято верит, что его звездный час обязательно наступит и растянется на века. При этом сам парнишка не живет, скорее, он готовится к жизни выдающегося творца. Переживания и судьбы других интересны ему с точки зрения эффектности присутствия таких личностей в его биографии в качестве пресловутого литературного гения. Плюс на знакомых он смотрит как на персонажей, а не как на людей. Вуди Аллен игриво озвучивает из чьих уст ведется рассказ и периодически напоминает о том, сколь поверхностна точка зрения Микки.

Кадр из фильма «Колесо чудес»

«Колесо чудес» прихотливо реконструирует взгляд на жизнь человека, который претендует на хоть какое-то понимание происходящего. Но Микки не «подпитывается» случившимся, не ловит вдохновение в агонирующей душе Джинни и робкой прелести Каролины. Он просто ищет интересных персонажей и начинает тяготиться ими, когда на горизонте появляется кто-то, чья судьба оказалась более изощренной. И доверие к истории самовлюбленного спасателя испытывать не приходится.

Кадр из фильма «Колесо чудес»

«Колесо чудес» бережно лелеет тень, отбрасываемую будущим драматургом на события на Кони-Айленде. Фильм Вуди Аллена подчас мимикрирует под спектакль. Оператор Витторио Стораро то улавливает густой синий отблеск огоньков в парке развлечений на лицах героев картины, то солнечный свет в объективе его камеры становится похож на лаву, а Кейт Уинслет в тяжелом оранжевом воздухе словно сгорает в огне. Игры с освещением в «Колесе чудес» очевидны, бесстыдно навязчивы и во многом утрируют эффект театральности. Столь «лаконичная» палитра соответствует образу рассказчика, самомнение которого Вуди Аллен подчеркивает вновь и вновь.

Кадр из фильма «Колесо чудес»

«Колесо чудес» вращается вокруг трагического несовпадения мечтаний и будней, жизни и того, как ее представляют. Под одной крышей собираются люди, чьи сладкие грезы с упрямством бьются о непробиваемые стены действительности. И в битве между эгоистичными фантазиями и жизнью, уступающей первым в крикливости красок, Вуди Аллен не спешит выбирать победителя. Как бы жизнь ни изменялась, ее сложность и горечь утрат, неудовлетворенных амбиций и желаний, иногда компенсируются причудливым могуществом мечтаний. Но только иногда… Мечты и фантазии от встряски, устроенной реальностью, в «Колесе чудес» порой мутируют и приобретают болезненные формы. Не случайно же Ричи страдает от пиромании и одержим кинематографом.

Елена Громова

В российском прокате с 8 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Колесо чудес»