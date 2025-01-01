Меню
Кейт Уинслет
Награды
Награды и номинации Кейт Уинслет
Kate Winslet
Оскар 2009
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2016
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2007
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2005
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2002
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1998
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1996
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Победитель
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
BAFTA 2016
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999
Elvira Notari Prize
Победитель
Elvira Notari Prize
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2009
Best Female Performance
Номинант
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Лучший поцелуй
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2020
Актерская премия Tribute
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
