О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Прощай, Джун
Прощай, Джун
Goodbye June
драма
Страна
Великобритания
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
24 декабря 2025
Премьера в мире
24 декабря 2025
Производство
Netflix, Working Title Films
Другие названия
Goodbye June
Режиссер
Кейт Уинслет
В ролях
Кейт Уинслет
Хелен Миррен
Тони Коллетт
Андреа Райзборо
Тимоти Сполл
Все актеры и съемочная группа
