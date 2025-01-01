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Властелин колец: Охота на Голума
Властелин колец: Охота на Голума
The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum
Напомним о выходе в прокат
фэнтези
Страна
Новая Зеландия
Год выпуска
2027
Производство
New Line Cinema, WingNut Films, Imaginarium Productions
Другие названия
The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum
Режиссер
Энди Серкис
Все актеры и съемочная группа
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