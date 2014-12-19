Версальский роман
– Франция, 1682. Талантливая девушка Сабина, работающая садовником-декоратором, получает неожиданное приглашение от короля Людовика XIV. Ее встречает знаменитый ландшафтный архитектор Андре Ленотр, который предлагает Сабине ответственное задание - усовершенствовать главный сад Версальского дворца. Знакомясь с девушкой поближе, он проникается ее своеобразным подходом к делу. Сабине же предстоит разобраться не только в своих чувствах, но и в непростом придворном этикете и интригах.
Авторизация по e-mail