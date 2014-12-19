Меню
Версальский роман - трейлер
Версальский роман. Трейлер

Версальский роман. Трейлер

Дата публикации: 19 декабря 2014
Версальский роман – Франция, 1682. Талантливая девушка Сабина, работающая садовником-декоратором, получает неожиданное приглашение от короля Людовика XIV. Ее встречает знаменитый ландшафтный архитектор Андре Ленотр, который предлагает Сабине ответственное задание - усовершенствовать главный сад Версальского дворца. Знакомясь с девушкой поближе, он проникается ее своеобразным подходом к делу. Сабине же предстоит разобраться не только в своих чувствах, но и в непростом придворном этикете и интригах.
7.0 Версальский роман
Версальский роман драма, 2014, США
