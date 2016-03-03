«Три девятки»: Рецензия Киноафиши

Две стороны

Кадр из фильма «Три девятки»

Начинается всё с того, что несколько мужчин совершают налёт на банк. Позже выясняется, что делают они это в угоду русской мафии, которой заправляет грозная Ирина Власова, она же Кейт Уинслет. Двое из преступников на самом деле служат в полиции, а ещё одного когда-то отправили в отставку. Естественно, всё это ради денег, для всех, кроме Майкла Этвуда, который заделал ребёнка сестре главы мафиози и теперь может быть лишён права видеться с ним. Власова требует совершить ещё одно ограбление, на что с большой неохотой соглашаются остальные. Выбора нет, поэтому встаёт вопрос об отвлечении полиции во время операции. В разговоре случайно упоминается код «Три девятки», означающий убийство копа. В таких случаях все машины съезжаются на место происшествия, что даст налётчикам лишние 10 минут времени. Остаётся только решить, кого придётся пристрелить.

Кадр из фильма «Три девятки»

Джон Хиллкоут сделал себе имя благодаря таким фильмам, как «Дорога» и «Самый пьяный округ в мире». Он уже успел показать, на что способен в криминальных драмах и решил примешать туда элементы боевика. Но тут он слегка просчитался, потому что кино вышло весьма узконаправленным, рассчитанным исключительно на любителей жанра и сугубо мужским. Если оценивать его, отталкиваясь от этой точки зрения, то качество, безусловно, даёт о себе знать во всех проявлениях. Насилия тут не в избытке и подаётся оно красиво, затянутых погонь и перестрелок тоже нет, зато присутствуют усиливающие напряжение сцены захвата помещения, плюс ко всему диалоги вышли приличные. Но тех, кто находится за этим кругом почитателей неспешных боевиков, картина вряд ли увлечёт за собой. Быстрого темпа и особого экшена здесь нет, зато есть уклон в детектив. К тому же в повествование вписано слишком много героев, что не даёт возможности выделить из них центрального и полноценно раскрыть каждого.

Кадр из фильма «Три девятки»

«Законы улицы не делятся на чёрные и белые» – говорит зрителям слоган. Тем самым он отлично подчёркивает суть самих персонажей. Все они демонстрируют проявление как добра, так и зла. Такая двоякость не позволяет выбрать из них того, кому можно сопереживать. Но, возможно, в этом и не состояла задумка сценариста Мэтта Кука. Скорее всего, основной задачей было как раз таки показать двойственную природу человека. Акценты также не расставлены и над отношениями героев, которые просто существует бок о бок друг с другом. Уклон сделан больше в сторону самых разнообразных родственных связей, которые двигают сюжет и дают героям мотивы. Актёрская игра не впечатляет до глубины души и в большинстве своём мужчины повторяют прежние образы, что, наверное, и помогло им сыграть так натурально. Так, мы видим, как всегда, отстранённого Кейси Аффлека, к которому в каждой сцене добавили жвачку, импульсивного и ранимого Аарона Пола, вспыльчивого Вуди Харрельсона и сдержанного, настойчивого Чиветеля Эджиофора. Женская половина появляется в кадре значительно реже. Внимания заслуживают разве что Кейт Уинслет и Галь Гадот, сыгравшие сестёр Власовых из России, одна из которых властная мафиози в красном, а вторая действительно похожа на русскую такую Галю. Если судить о фильме в целом, то он получился скорее нейтральным, граничащим где-то между неприязнью и привлекательностью, впрочем, как и сами герои.

Кадр со съёмок фильма «Три девятки»

В прокате с 3 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Три девятки»

Трошина Олеся