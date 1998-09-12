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Преследование
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Преследование, 1998
1998 / Великобритания
7.5
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
триллер
криминал
детектив
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О фильме
Молодой писатель в поисках материала встречает вора, который берёт его под своё крыло.
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7.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
1 час 9 минут
Год выпуска
1998
Премьера в России
5 ноября 1999
Премьера в мире
12 сентября 1998
Возраст
18+
Режиссер
Кристофер Нолан
В ролях
Джереми Теобалд
Алекс Хоу
Люси Расселл
Джон Нолан
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
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Фильмы Кристофера Нолана
2 постера
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Гений или сноб: Две стороны одного Кристофера Нолана
В преддверии выхода фильма «Довод» авторы Киноафиши решили поспорить о творчестве известного режиссера.
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1 сентября 2020 13:22
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