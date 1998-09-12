Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Преследование
Киноафиша Фильмы Преследование
Following

Преследование, 1998

1998 / Великобритания
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Молодой писатель в поисках материала встречает вора, который берёт его под своё крыло.

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 5 ноября 1999
Премьера в мире 12 сентября 1998
Возраст 18+
Режиссер
Кристофер Нолан
Кристофер Нолан
В ролях
Джереми Теобалд
Алекс Хоу
Люси Расселл
Джон Нолан
Джон Нолан
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы Кристофера Нолана Фильмы Кристофера Нолана
Постер фильма Преследование 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Гений или сноб: Две стороны одного Кристофера Нолана В преддверии выхода фильма «Довод» авторы Киноафиши решили поспорить о творчестве известного режиссера.
Написать
1 сентября 2020 13:22
Все новости фильма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Приложение киноафиши