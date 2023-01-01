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Cape Fear

Мыс страха, 1962

1962 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме
Адвокат Сэм Боуден — юрист в небольшом городке. Более восьми лет назад Сэм выступил свидетелем по делу Макса Кэйди, обвинявшегося в изнасиловании. Наихудший кошмар Боудена осуществляется, когда осужденный Кэйди выходит из тюрьмы, движимый одним только маниакальным желанием — отомстить адвокату и его семье, превратить их жизнь в настоящий ад. Несмотря на помощь местного шефа полиции и частного детектива, адвокат юридически бессилен против психопата. Поняв, что он не может защитить свою жену Пегги и дочь Нэнси, Сэм готовит ловушку для Кэйди.
8.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 12 апреля 1962
Возраст 16+
Режиссер
Дж. Ли Томпсон
В ролях
Грегори Пек
Грегори Пек
Роберт Митчум
Полли Берген
Лори Мартин
Мартин Болсам
Мартин Болсам
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мыс страха 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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