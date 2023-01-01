Мыс страха, 1962

Адвокат Сэм Боуден — юрист в небольшом городке. Более восьми лет назад Сэм выступил свидетелем по делу Макса Кэйди, обвинявшегося в изнасиловании. Наихудший кошмар Боудена осуществляется, когда осужденный Кэйди выходит из тюрьмы, движимый одним только маниакальным желанием — отомстить адвокату и его семье, превратить их жизнь в настоящий ад. Несмотря на помощь местного шефа полиции и частного детектива, адвокат юридически бессилен против психопата. Поняв, что он не может защитить свою жену Пегги и дочь Нэнси, Сэм готовит ловушку для Кэйди.

Развернуть