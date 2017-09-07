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Воспоминания убийцы Воспоминания убийцы
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Воспоминания убийцы, 2017

2017 / Корея
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Две женщины из небольшого корейского городка зверски убиты изощренным способом. Детектив Пак и его напарник всеми силами пытаются найти преступника, но их задача сводится к тому, что они жестокими методами выуживают признание из любого подозреваемого. Ситуация ухудшается, и на помощь к полицейским прибывает сотрудник из Сеула. Со Тхэ-юн намерен провести подробное расследование и, полагаясь на факты, улики и доказательства, найти настоящего маньяка. Число жертв тем временем увеличивается…

  • За основу фильма взят сюжет известного литературно произведения автора Ен-ха Ким.
  • Кроме театральной версии, есть режиссерский вариант под альтернативным названием «Воспоминания убийцы: новые воспоминания». Он длится больше двух часов, содержит больше сцен насилия и жестокости. Режиссерская версия имеет другой финал.
  • Съемки киноленты продолжались ровно три месяца.
  • Ким Соль Хен, актриса, исполнившая одну из ролей, призналась, что опыт съемок с такими опытными актерами, как О Даль Су, ким Нам гиль и Соль Ген гу был крайне полезен для ее карьеры и многому ее научил.
  • О Даль су известен зрителю своей ролью в фильме «Олдбой».

Серийный убийца Ким Бен-су завязал 17 лет назад. Живет теперь со взрослой дочерью и болезнью Альцгеймера и подумывает сдаться в дом престарелых, когда в округе вновь происходят убийства. Столкнувшись однажды в тумане с другим автомобилем, Бен-су замечает кровь в багажнике и явно человеческое тело, а у хозяина авто – такой же холодный взгляд убийцы.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 13 апреля 2018
Премьера в мире 7 сентября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Вон Щин-ён
В ролях
Соль Ген-гу
Ким Нам-гиль
Ким Соль-хён
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Воспоминания убийцы 2 постера
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Воспоминания убийцы
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