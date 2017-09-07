Воспоминания убийцы, 2017

Две женщины из небольшого корейского городка зверски убиты изощренным способом. Детектив Пак и его напарник всеми силами пытаются найти преступника, но их задача сводится к тому, что они жестокими методами выуживают признание из любого подозреваемого. Ситуация ухудшается, и на помощь к полицейским прибывает сотрудник из Сеула. Со Тхэ-юн намерен провести подробное расследование и, полагаясь на факты, улики и доказательства, найти настоящего маньяка. Число жертв тем временем увеличивается…