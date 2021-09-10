Виновный, 2021

5 причин посмотреть фильм «Виновный»

Хорошо выдержанная интрига. Сперва зрителю кажется, что все очевидно: женщина попала в беду, и ее необходимо спасти от похитителя. Однако до самой развязки мы не понимаем, что же происходит на самом деле. Причем тайны есть не только у пострадавшей, но и у самого главного героя Джо Бэйлора.

Мощная операторская работа. Несмотря на то, что все действие фильма происходит в одной комнате, зрителю удается увидеть картину целиком. Внимание грамотно сосредотачивается на деталях: мимика героя, движения его рук, изображения на мониторах службы спасения. Из этих штрихов складывается пазл сюжета.

Актерская игра Джейка Джилленхола. Драматический талант этого мэтра признан во всем мире. Его роли в «Донни Дарко», «Доказательстве» и «Горбатой горе» не только принесли актеру множество престижных наград, но и подарили ему зрительскую любовь.

Сценарий Ника Пиццолатто. Этот писатель по-настоящему умеет держать в напряжении. На его счету несколько известных киноработ, а также успешный детективный роман.

Разница подходов. Посмотреть американский ремейк датского фильма будет интересно хотя бы для того, чтобы сравнить варианты реализации одного и того же замысла двумя разными командами.