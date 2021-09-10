Виновный, 2021

5 причин посмотреть фильм «Виновный»
Хорошо выдержанная интрига. Сперва зрителю кажется, что все очевидно: женщина попала в беду, и ее необходимо спасти от похитителя. Однако до самой развязки мы не понимаем, что же происходит на самом деле. Причем тайны есть не только у пострадавшей, но и у самого главного героя Джо Бэйлора.
Мощная операторская работа. Несмотря на то, что все действие фильма происходит в одной комнате, зрителю удается увидеть картину целиком. Внимание грамотно сосредотачивается на деталях: мимика героя, движения его рук, изображения на мониторах службы спасения. Из этих штрихов складывается пазл сюжета.
Актерская игра Джейка Джилленхола. Драматический талант этого мэтра признан во всем мире. Его роли в «Донни Дарко», «Доказательстве» и «Горбатой горе» не только принесли актеру множество престижных наград, но и подарили ему зрительскую любовь.
Сценарий Ника Пиццолатто. Этот писатель по-настоящему умеет держать в напряжении. На его счету несколько известных киноработ, а также успешный детективный роман.
Разница подходов. Посмотреть американский ремейк датского фильма будет интересно хотя бы для того, чтобы сравнить варианты реализации одного и того же замысла двумя разными командами.
Это ремейк одноименной датской киноленты. Первый фильм был выпущен в 2018 году и сразу вошел в шорт-лист «Оскара» среди лучших работ на иностранном языке. Тогда главную роль, исполняемую теперь Джейком Джилленхолом, взял на себя нордический красавец Якоб Седергрен.
Сценарий для фильма написал профессиональный детективист Ник Пиццолатто. Он обрел всемирную известность благодаря своей сценарной и продюсерской работе в культовом сериале «Настоящий детектив».
Действие «Виновного» происходит в одном помещении на протяжении одного вечера. В кадре появляется только главный герой – оператор, разговаривающий по телефону с попавшей в беду женщиной. Об остальном сюжете мы узнаем исключительно из его слов и действий.
Реплики других персонажей актеру передавали через программу ZOOM.
Главную роль телефонного оператора Джо Бэйлора исполнил актер Джейк Джилленхол, входящий в число самых красивых людей мира по версии журнала People. Специально для съемок «Виновного» его заставили состричь свои длинные темные волосы, за что актер не может простить режиссера. Об этом Джейк написал в своем Инстаграме.
Весь материал для фильма отсняли за 11 дней. Все это время актера продержали в рабочем кресле.
Оператор службы спасения Джо Бэйлор принимает звонок от женщины в смертельной опасности и пытается помочь ей любой ценой.