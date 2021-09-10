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Виновный Виновный
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The Guilty

Виновный, 2021

2021 / США
8.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Виновный»

Хорошо выдержанная интрига. Сперва зрителю кажется, что все очевидно: женщина попала в беду, и ее необходимо спасти от похитителя. Однако до самой развязки мы не понимаем, что же происходит на самом деле. Причем тайны есть не только у пострадавшей, но и у самого главного героя Джо Бэйлора.

Мощная операторская работа. Несмотря на то, что все действие фильма происходит в одной комнате, зрителю удается увидеть картину целиком. Внимание грамотно сосредотачивается на деталях: мимика героя, движения его рук, изображения на мониторах службы спасения. Из этих штрихов складывается пазл сюжета.

Актерская игра Джейка Джилленхола. Драматический талант этого мэтра признан во всем мире. Его роли в «Донни Дарко», «Доказательстве» и «Горбатой горе» не только принесли актеру множество престижных наград, но и подарили ему зрительскую любовь.

Сценарий Ника Пиццолатто. Этот писатель по-настоящему умеет держать в напряжении. На его счету несколько известных киноработ, а также успешный детективный роман.

Разница подходов. Посмотреть американский ремейк датского фильма будет интересно хотя бы для того, чтобы сравнить варианты реализации одного и того же замысла двумя разными командами.

Это ремейк одноименной датской киноленты. Первый фильм был выпущен в 2018 году и сразу вошел в шорт-лист «Оскара» среди лучших работ на иностранном языке. Тогда главную роль, исполняемую теперь Джейком Джилленхолом, взял на себя нордический красавец Якоб Седергрен.

Сценарий для фильма написал профессиональный детективист Ник Пиццолатто. Он обрел всемирную известность благодаря своей сценарной и продюсерской работе в культовом сериале «Настоящий детектив».

Действие «Виновного» происходит в одном помещении на протяжении одного вечера. В кадре появляется только главный герой – оператор, разговаривающий по телефону с попавшей в беду женщиной. Об остальном сюжете мы узнаем исключительно из его слов и действий.

Реплики других персонажей актеру передавали через программу ZOOM.

Главную роль телефонного оператора Джо Бэйлора исполнил актер Джейк Джилленхол, входящий в число самых красивых людей мира по версии журнала People. Специально для съемок «Виновного» его заставили состричь свои длинные темные волосы, за что актер не может простить режиссера. Об этом Джейк написал в своем Инстаграме.

Весь материал для фильма отсняли за 11 дней. Все это время актера продержали в рабочем кресле.

Оператор службы спасения Джо Бэйлор принимает звонок от женщины в смертельной опасности и пытается помочь ей любой ценой.

8.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 1 октября 2021
Премьера в мире 10 сентября 2021
Возраст 16+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Антуан Фукуа
Антуан Фукуа
В ролях
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Райли Кио
Райли Кио
Bill Burr
Итан Хоук
Итан Хоук
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Виновный 2 постера
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Наша рецензия
Детектив полиции Джо Бэйлор (Джейк Джилленхол) был понижен до оператора службы спасения. Это произошло вследствие трагичного инцидента (его детали зритель узнает лишь в самом конце), но Джо не отчаивается. Даже на новом рабочем месте он по-прежнему стремится защищать покой граждан и оставаться на страже их жизни и безопасности. В период рабочей смены Джо получает вызов от женщины, которая изъясняется метафорами. Разбирая ее ответы, которые ходят вокруг да около истинной цели звонка, Бэйлор…
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