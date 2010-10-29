Прозрение, 2010

Слепая женщина по имени Сара собирается покончить с собой в темном подвале. В последнее мгновение она решает не совершать самоубийства, но неизвестный выбивает стул у нее из-под ног. Тело покойной находит ее сестра Хулия, также обладающая слабым зрением, и ее муж Исаак. Женщина, уверенная, что Сара не могла наложить на себя руки, начинает собственное расследование. Вскоре ее муж бесследно исчезает, его труп также находят в подвале с предсмертной запиской. От пережитого стресса Хулия полностью теряет зрение. Ей делают операцию и до снятия повязки оставляют под присмотром медбрата Ивана. Вот только кем он является - другом или врагом?
Бывший астроном Джулия, страдающая от прогрессирующей болезни глаз, обнаруживает свою сестру-близнеца Сару задохнувшейся в петле в подвале ее старого дома. Официальная версия полиции – самоубийство; причина трагедии – полная потеря зрения в результате того же заболевания. Однако Джулия инстинктивно чувствует, что Сару безжалостно и расчетливо убили. Несмотря на безразличие служителей закона и настороженность ее спутника жизни Исаака, она начинает собственное расследование. Найти убийцу ей нужно до того, как в ее глазах окончательно померкнет свет.