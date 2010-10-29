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Los ojos de Julia

Прозрение, 2010

2010 / Испания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Слепая женщина по имени Сара собирается покончить с собой в темном подвале. В последнее мгновение она решает не совершать самоубийства, но неизвестный выбивает стул у нее из-под ног. Тело покойной находит ее сестра Хулия, также обладающая слабым зрением, и ее муж Исаак. Женщина, уверенная, что Сара не могла наложить на себя руки, начинает собственное расследование. Вскоре ее муж бесследно исчезает, его труп также находят в подвале с предсмертной запиской. От пережитого стресса Хулия полностью теряет зрение. Ей делают операцию и до снятия повязки оставляют под присмотром медбрата Ивана. Вот только кем он является - другом или врагом?  

  • Изначально планировалось, что фильм будет снят на английском языке. Однако, когда к проекту в качестве продюсера присоединился Гильермо дель Торо, концепция изменилась и испанцы решили сделать свой собственный, национальный “продукт”.
  • Испанская актриса Белен Руэда уже не в первый раз играет персонажа по имени Хулия. Героиню с таким же именем она играла в драме “Море внутри” (2004), при этом обе героини страдают от тяжелого заболевания. 
  • Хулия Гутьеррес Каба (Соледад) и Белен Руэда (Хулия) ранее снимались вместе в сериале “Семья Серрано”, где играли мать и дочь. 

Бывший астроном Джулия, страдающая от прогрессирующей болезни глаз, обнаруживает свою сестру-близнеца Сару задохнувшейся в петле в подвале ее старого дома. Официальная версия полиции – самоубийство; причина трагедии – полная потеря зрения в результате того же заболевания. Однако Джулия инстинктивно чувствует, что Сару безжалостно и расчетливо убили. Несмотря на безразличие служителей закона и настороженность ее спутника жизни Исаака, она начинает собственное расследование. Найти убийцу ей нужно до того, как в ее глазах окончательно померкнет свет.

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 31 марта 2011
Премьера в мире 29 октября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Гильем Моралес
В ролях
Белен Руэда
Белен Руэда
Льюис Омар
Клара Сегура
Джулия Гутиеррез Саба
Эктор Кларамунт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прозрение 3 постера
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