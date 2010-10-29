Прозрение, 2010

Слепая женщина по имени Сара собирается покончить с собой в темном подвале. В последнее мгновение она решает не совершать самоубийства, но неизвестный выбивает стул у нее из-под ног. Тело покойной находит ее сестра Хулия, также обладающая слабым зрением, и ее муж Исаак. Женщина, уверенная, что Сара не могла наложить на себя руки, начинает собственное расследование. Вскоре ее муж бесследно исчезает, его труп также находят в подвале с предсмертной запиской. От пережитого стресса Хулия полностью теряет зрение. Ей делают операцию и до снятия повязки оставляют под присмотром медбрата Ивана. Вот только кем он является - другом или врагом?