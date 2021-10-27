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Вирджиния Гарднер
Вирджиния Гарднер
Virginia Gardner
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Вирджиния Гарднер
Virginia Gardner
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Дата рождения
18 апреля 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Сакраменто, Калифорния, США
Рост
173 см
Биография Вирджинии Гарднер
Родилась 18 апреля 1995 года. Сакраменто, Калифорния, США.
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Фильмография Вирджинии Гарднер
Вышка
триллер
2022, Великобритания / США
0.0
Все радостные места
драма, мелодрама
2020, США
6.0
Вечеринка монстров
ужасы, триллер
2018, США
5.0
Маленькие стервы
комедия
2018, Мексика / США
3.0
Хэллоуин
ужасы
2018, США
6.0
Козел
драма
2016, США
5.0
Континуум
фантастика, триллер
2014, США
7.0
Прекрасная катастрофа
, США
0.0
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Дилан Спроус и Вирджиния Гарднер сыграют в романтическом фильме по роману «Прекрасная катастрофа»
Снимет ленту режиссер молодежной мелодрамы «После. Глава 2».
Написать
27 октября 2021 15:52
Влюбленные Эль Фаннинг и Джастис Смит в трейлере мелодрамы «Все радостные места» от Netflix
Фильм о депрессии и любви.
Написать
10 февраля 2020 09:34
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