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Киноафиша Сериалы Замерзшие
Замерзшие (2022 - …) Замерзшие
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Драматический сериал «Замерзшие» – это история об утрате и мести как способе справиться с ней. На зимней автомагистрали неподалеку от карельского городка Костомукша сотрудники правоохранительных органов обнаружили заледеневший труп. Тело принадлежит женщине. Вскоре выяснилось, что она была супругой следователя Евгения Рудина. Злоба, охватившая героя, толкает его на преступный путь. Жертвами его бессмысленной ярости могут оказаться ни в чем неповинные люди, среди которых и ближайшее окружение Рудина. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Артем Быстров
Артем Быстров
Кирилл Полухин
Кирилл Полухин
Даниил Воробьев
Даниил Воробьев
Артём Башенин
Артём Башенин
Александра Ревенко
Александра Ревенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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