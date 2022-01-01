Драматический сериал «Замерзшие» – это история об утрате и мести как способе справиться с ней. На зимней автомагистрали неподалеку от карельского городка Костомукша сотрудники правоохранительных органов обнаружили заледеневший труп. Тело принадлежит женщине. Вскоре выяснилось, что она была супругой следователя Евгения Рудина. Злоба, охватившая героя, толкает его на преступный путь. Жертвами его бессмысленной ярости могут оказаться ни в чем неповинные люди, среди которых и ближайшее окружение Рудина.