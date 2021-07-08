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Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
9 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Сплетница
Сплетница (2021 - …) Gossip Girl 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

«Сплетница» – перезапуск одноименного сериала 2007 года от HBO Max, созданный исполнительным продюсером оригинального проекта Джошуа Сафраном. В центре сюжета вновь оказываются дети нью-йоркской элиты – ученики частных школ Constance Billard и St. Jude's, находящиеся под пристальным вниманием анонимного блогера. Спустя почти десять лет после завершения истории Блэр, Серены, Чака, Нейта и Дэна многое изменилось, а сайт Сплетницы и вовсе прекратил работу. Но теперь она возвращается и использует Instagram, чтобы следить за подростками.

Сплетница - трейлер второй части первого сезона
Сплетница
трейлер второй части первого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Джош Шварц
Джош Шварц
Джошуа Сафран
Джошуа Сафран
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кристен Белл
Кристен Белл Narrator
Эмили Элин Линд
Эмили Элин Линд Audrey Hope
Лин Рени
Лин Рени
Тави Гевинсон
Тави Гевинсон
Элизабет Лэил
Элизабет Лэил
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сплетница - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 12 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Новости о сериале
Канал CW готовит новую телеадаптацию подросткового книжного цикла «Школа в Ласковой Долине»
Канал CW готовит новую телеадаптацию подросткового книжного цикла «Школа в Ласковой Долине»
Вышел трейлер второй половины новой версии сериала «Сплетница»
Вышел трейлер второй половины новой версии сериала «Сплетница»
HBO Max продлил новую «Сплетницу» на второй сезон
HBO Max продлил новую «Сплетницу» на второй сезон
Кадры из сериала
Интересные факты

В основу телесериала лег цикл подростковых романов писательницы Сесили фон Зигесар.

«Сплетница» — ребут одноименного шоу, выходившего в эфир The CW с 2007 по 2012 год. Соавторы оригинала Джош Шварц и Стефани Сэвадж выступают в качестве исполнительных продюсеров. Шоураннер Джошуа Сафран, работавший над предыдущими пятью сезонами, сообщает, что перезапуск «Сплетницы» будет одновременно и его продолжением. Основные события разворачиваются в той же школе, но спустя восемь лет и с новым поколением учеников.

Кристен Белл вернулась к озвучиванию закадрового голоса рассказчицы из первого сериала, тогда как остальной каст полностью обновился.

Съемки должны были стартовать в марте 2020 года на территории Нью-Йорка, но пандемия COVID-19 обернулась переносом производства на ноябрь, тогда как дата премьеры сместилась на лето 2021 года.

В 2012 году правительство Нью-Йорка объявило 26 января Днем сплетницы в честь 100-го эпизода оригинального сериала.

Эван Мок, сыгравший Акено «Аки» Мензиса, является известной моделью. Он участвовал в показах брендов Prada и Louis Vuitton, а также снимался для обложек глянцевых журналов Wonderland и Office.

Сериал выпущен стримингом HBO Max, что позволило сделать продолжение куда более откровенным. В сюжете затрагиваются актуальные темы, включая социальные сети и конфиденциальность в Интернете, радикально изменившие жизнь современных школьников.

Актриса Зион Морено — трансгендерная женщина. Прежде ее можно было встретить в сериале «Отмена действия» и фильме «К-12».

В 2006 году предполагалось, что книги о «Сплетнице» будут адаптированы для полного метра с Линдси Лохан в роли Блэр Уолдорф.

Международный успех оригинальной адаптации привел к появлению сразу нескольких ремейков. Свои версии «Сплетницы» предложили телевизионщики из Мексики, Китая, Турции и Таиланда.

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