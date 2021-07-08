«Сплетница» – перезапуск одноименного сериала 2007 года от HBO Max, созданный исполнительным продюсером оригинального проекта Джошуа Сафраном. В центре сюжета вновь оказываются дети нью-йоркской элиты – ученики частных школ Constance Billard и St. Jude's, находящиеся под пристальным вниманием анонимного блогера. Спустя почти десять лет после завершения истории Блэр, Серены, Чака, Нейта и Дэна многое изменилось, а сайт Сплетницы и вовсе прекратил работу. Но теперь она возвращается и использует Instagram, чтобы следить за подростками.
В основу телесериала лег цикл подростковых романов писательницы Сесили фон Зигесар.
«Сплетница» — ребут одноименного шоу, выходившего в эфир The CW с 2007 по 2012 год. Соавторы оригинала Джош Шварц и Стефани Сэвадж выступают в качестве исполнительных продюсеров. Шоураннер Джошуа Сафран, работавший над предыдущими пятью сезонами, сообщает, что перезапуск «Сплетницы» будет одновременно и его продолжением. Основные события разворачиваются в той же школе, но спустя восемь лет и с новым поколением учеников.
Кристен Белл вернулась к озвучиванию закадрового голоса рассказчицы из первого сериала, тогда как остальной каст полностью обновился.
Съемки должны были стартовать в марте 2020 года на территории Нью-Йорка, но пандемия COVID-19 обернулась переносом производства на ноябрь, тогда как дата премьеры сместилась на лето 2021 года.
В 2012 году правительство Нью-Йорка объявило 26 января Днем сплетницы в честь 100-го эпизода оригинального сериала.
Эван Мок, сыгравший Акено «Аки» Мензиса, является известной моделью. Он участвовал в показах брендов Prada и Louis Vuitton, а также снимался для обложек глянцевых журналов Wonderland и Office.
Сериал выпущен стримингом HBO Max, что позволило сделать продолжение куда более откровенным. В сюжете затрагиваются актуальные темы, включая социальные сети и конфиденциальность в Интернете, радикально изменившие жизнь современных школьников.
Актриса Зион Морено — трансгендерная женщина. Прежде ее можно было встретить в сериале «Отмена действия» и фильме «К-12».
В 2006 году предполагалось, что книги о «Сплетнице» будут адаптированы для полного метра с Линдси Лохан в роли Блэр Уолдорф.
Международный успех оригинальной адаптации привел к появлению сразу нескольких ремейков. Свои версии «Сплетницы» предложили телевизионщики из Мексики, Китая, Турции и Таиланда.