Вечная дочь, 2022

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о выходе в прокат О фильме Мать и дочь возвращаются в родной дом, где им приходится столкнуться с тайнами прошлого. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 36 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 5 сентября 2022 Режиссер Джоанна Хогг В ролях Тильда Суинтон Джозеф Майделл Карли-София Дэвис Август Джоши Альфи Сэнки-Грин Все актеры и съемочная группа

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