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Вечная дочь
The Eternal Daughter
Вечная дочь, 2022
2022 / Великобритания / США
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Жанр:
драма
детектив
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О фильме
Мать и дочь возвращаются в родной дом, где им приходится столкнуться с тайнами прошлого.
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Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
5 сентября 2022
Режиссер
Джоанна Хогг
В ролях
Тильда Суинтон
Джозеф Майделл
Карли-София Дэвис
Август Джоши
Альфи Сэнки-Грин
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