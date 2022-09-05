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Вечная дочь
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The Eternal Daughter

Вечная дочь, 2022

2022 / Великобритания / США
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О фильме

Мать и дочь возвращаются в родной дом, где им приходится столкнуться с тайнами прошлого.

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Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 5 сентября 2022
Режиссер
Джоанна Хогг
В ролях
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Джозеф Майделл
Карли-София Дэвис
Август Джоши
Альфи Сэнки-Грин
Все актеры и съемочная группа
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