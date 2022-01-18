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Мишель Трахтенберг

Michelle Trachtenberg
Мишель Трахтенберг
Мишель Трахтенберг Michelle Trachtenberg
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Дата рождения
11 октября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Мишель Трахтенберг

Родилась 11 октября 1985 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Мишель Трахтенберг
Сексуальный злой гений
Сексуальный злой гений
триллер, драма, комедия 2013, США
5.0
Отвези меня домой
Отвези меня домой
комедия, драма 2010, США / Германия
7.0
Двойной копец
Двойной копец
комедия, боевик 2010, США
7.0
Против течения
Против течения
драма 2009, США
6.0
Папе снова 17
Папе снова 17
комедия 2008, США
7.0
Черное рождество
Черное рождество
ужасы, триллер 2006, Канада / США
7.0
Принцесса льда
Принцесса льда
спорт, комедия, драма, сборник 2005, США / Канада
8.0
Евротур
Евротур
комедия, приключения 2004, США
7.0
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Коллеги Джосса Уидона по «Баффи» и «Светлячку» выступили с новыми обвинениями в адрес режиссера Сразу несколько человек поделились историями о неподобающем поведении кинематографиста на съемочной площадке.
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18 января 2022 12:30
Шоураннер «Баффи» Марти Ноксон поддержала актрис, обвинивших Джосса Уидона в жестокости Она хочет, чтобы их голоса были услышаны.
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15 февраля 2021 14:36
Звезда «Баффи - истребительницы вампиров» Мишель Трахтенберг поддержала ребут сериала Этим летом интернет взорвала новость о перезапуске культового молодежного сериала «Баффи – истребительница вампиров». Более того, создатель оригинального шоу Джосс Уидон подтвердил
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5 ноября 2018 14:50
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Статьи о персоне
Фото: как сегодня выглядят звезды «Баффи — истребительницы вампиров» Пока Джосс Уидон готовит загадочный перезапуск «Баффи», мы вспоминаем неповторимый оригинал.
Написать
10 декабря 2018 00:07
Вот это кастинг: 12 актеров, которые могли стать звездами «Сумерек», но что-то пошло не так «Сумерки» отмечают 10-летие, а мы вспоминаем тех, кто мог заменить Кристен Стюарт, Роберта Паттинсона и Тейлора Лотнера в главных ролях
1 комментарий
26 ноября 2018 00:06
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