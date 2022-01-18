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Мишель Трахтенберг
Мишель Трахтенберг
Michelle Trachtenberg
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Мишель Трахтенберг
Michelle Trachtenberg
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Дата рождения
11 октября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Мишель Трахтенберг
Родилась 11 октября 1985 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Мишель Трахтенберг
Сексуальный злой гений
триллер, драма, комедия
2013, США
5.0
Отвези меня домой
комедия, драма
2010, США / Германия
7.0
Двойной копец
комедия, боевик
2010, США
7.0
Против течения
драма
2009, США
6.0
Папе снова 17
комедия
2008, США
7.0
Черное рождество
ужасы, триллер
2006, Канада / США
7.0
Принцесса льда
спорт, комедия, драма, сборник
2005, США / Канада
8.0
Евротур
комедия, приключения
2004, США
7.0
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Коллеги Джосса Уидона по «Баффи» и «Светлячку» выступили с новыми обвинениями в адрес режиссера
Сразу несколько человек поделились историями о неподобающем поведении кинематографиста на съемочной площадке.
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18 января 2022 12:30
Шоураннер «Баффи» Марти Ноксон поддержала актрис, обвинивших Джосса Уидона в жестокости
Она хочет, чтобы их голоса были услышаны.
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15 февраля 2021 14:36
Звезда «Баффи - истребительницы вампиров» Мишель Трахтенберг поддержала ребут сериала
Этим летом интернет взорвала новость о перезапуске культового молодежного сериала «Баффи – истребительница вампиров». Более того, создатель оригинального шоу Джосс Уидон подтвердил
Написать
5 ноября 2018 14:50
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Фото: как сегодня выглядят звезды «Баффи — истребительницы вампиров»
Пока Джосс Уидон готовит загадочный перезапуск «Баффи», мы вспоминаем неповторимый оригинал.
Написать
10 декабря 2018 00:07
Вот это кастинг: 12 актеров, которые могли стать звездами «Сумерек», но что-то пошло не так
«Сумерки» отмечают 10-летие, а мы вспоминаем тех, кто мог заменить Кристен Стюарт, Роберта Паттинсона и Тейлора Лотнера в главных ролях
1 комментарий
26 ноября 2018 00:06
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