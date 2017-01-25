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Андрей Рожков
Андрей Рожков
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Андрей Рожков
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Дата рождения
28 марта 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Биография Андрея Рожкова
Родился 28 марта 1971 года. Свердловск, СССР (Екатеринбург, Россия).
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Фильмография Андрея Рожкова
Гурвинек. Волшебная игра
анимация, семейный, приключения
2018, Россия / Чехия / Бельгия / Дания
2.0
Везучий случай
комедия
2017, Россия
5.0
Мульт в кино. Выпуск №5
анимация
2015, Россия
6.0
Монстры на острове
анимация
2011, Япония / Канада
5.0
Братва из джунглей
анимация, семейный
2011, Индия
7.0
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Вышел новый трейлер российской комедии «Везучий случай»
Кинокомпания «Lunapark» и студия «Yellow, Black and White» продолжают подогревать интерес к своему проекту, выпустив новый трейлер безумной отечественной комедии
Написать
25 января 2017 12:43
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Пошел ва-банк: звезда «Уральских пельменей» проболтался о шутке над Масляковым
Андрей Рожков вспомнил, как команда пошла на риск.
Написать
21 июля 2022 09:30
Вот как Масляков едва не поставил крест на будущем «Уральских пельменей»
Команду собирались исключить из КВН.
Написать
10 мая 2022 16:45
До сих пор стыдно: звезда «Уральских пельменей» припомнил ругань Маслякова
Андрей Рожков рассказал, как телеведущий выгнал всю команду из КВН.
Написать
6 мая 2022 15:00
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