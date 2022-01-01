Прокатчик НМГ Кинопрокат

«НМГ Кинопрокат» – это российская кинопрокатная компания, основанная «Национальной Медиа Группой» в 2022 году. Ее возглавляет Вадим Смирнов – бывший вице-президент «Дисней Студиос» в России и руководитель «Двадцатый Век Фокс СНГ».

Компания занимается показом новых отечественных полнометражных фильмов в кинотеатрах. В ее каталоге появляется контент ведущих продюсеров и кинопроизводителей страны. Цель «НМГ Кинопрокат» – найти новые возможности для сотрудничества медийных бизнесов и вывести дистрибуцию на новый качественный уровень.

В числе первых релизов компании – полнометражный анимационный фильм для всей семьи «Яга и книга заклинаний». Премьера состоится 29 декабря 2022 года.