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Прокатчик НМГ Кинопрокат

О прокатчике

«НМГ Кинопрокат» – это российская кинопрокатная компания, основанная «Национальной Медиа Группой» в 2022 году. Ее возглавляет Вадим Смирнов – бывший вице-президент «Дисней Студиос» в России и руководитель «Двадцатый Век Фокс СНГ».

Компания занимается показом новых отечественных полнометражных фильмов в кинотеатрах. В ее каталоге появляется контент ведущих продюсеров и кинопроизводителей страны. Цель «НМГ Кинопрокат» – найти новые возможности для сотрудничества медийных бизнесов и вывести дистрибуцию на новый качественный уровень.

В числе первых релизов компании – полнометражный анимационный фильм для всей семьи «Яга и книга заклинаний». Премьера состоится 29 декабря 2022 года.

Фильмы
Яга и книга заклинаний
анимация, семейный, приключения 2022, Россия
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