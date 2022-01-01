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Константин Белошапка
Константин Белошапка
О персоне
Фильмография
Константин Белошапка
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Дата рождения
26 мая 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Москва, Россия
Рост
187 см
Биография Константина Белошапки
Родился 26 мая 1992 года. Москва, Россия.
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Фильмография Константина Белошапки
Бывшая
ужасы, мистика
2021, Россия
5.0
Приворот. Черное венчание
ужасы
2020, Россия
6.0
Со дна вершины
драма, спорт
2018, Россия
6.0
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