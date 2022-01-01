Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Вадим Андреев
Вадим Андреев
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Вадим Андреев
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
30 марта 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Вадима Андреева
Родился 30 марта 1958 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Вадима Андреева
Белый снег
драма, спорт, биография
2021, Россия
7.0
Ставка на любовь
мелодрама, комедия
2015, Россия
4.0
Черный альпинист
триллер, детектив, приключения
2015, Эстония
6.0
Сын
драма
2014, Россия
5.0
Однажды и навсегда
мелодрама
2013, Россия
5.0
Разведчики: Война после войны
военный
2008, Россия
5.0
Семья
драма, мелодрама
2008, Россия / Казахстан / Германия / Франция
7.0
Завещание Сталина
комедия, драма
1993, Россия
5.0
Все фильмы
Related video
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было