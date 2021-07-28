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Марюс Вайсберг
Марюс Вайсберг
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Марюс Вайсберг
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Дата рождения
1 апреля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Марюс Вайсберг
Родился 1 апреля, 1971 года. Москва, СССР.
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Фильмография Марюс Вайсберг
Прабабушка легкого поведения. Начало
комедия
2021, Россия
5.0
(НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фантастика, мелодрама
2020, Россия
6.0
Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
комедия
2019, Россия
6.0
Ночная смена
комедия
2018, Россия
7.0
Бабушка легкого поведения
комедия
2017, Россия
6.0
8 лучших свиданий
мелодрама, комедия
2015, Россия
4.0
8 новых свиданий
комедия
2014, Россия
5.0
Любовь в большом городе 3
комедия
2013, Россия
6.0
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Режиссер Марюс Вайсберг ответил, чем американский ремейк «Иронии судьбы» будет отличаться от оригинала
Постановщик говорит, что его фильм будет представлять собой «более романтичную» версию «Мальчишника в Вегасе».
Написать
28 июля 2021 12:22
Американский ремейк «Иронии судьбы» может выйти на Netflix
В РФ ленту хотят представить в кинотеатрах.
Написать
19 июля 2021 13:32
Звезда «Ривердейла» Мэделин Петш присоединилась к Эмме Робертс в вольном ремейке «Иронии судьбы»
Ведущие мужские роли получили Томас Манн и Льюис Тан.
Написать
9 июня 2021 15:42
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