Вышел трейлер шпионского фильма «Аргайл» с Генри Кавиллом и другими звездами

Студия Universal Pictures и медиагигант Apple презентовали дебютный трейлер дорогостоящего шпионского экшена Мэттью Вона «Аргайл», в котором очень много юмора. В звездный актерский состав вошли Генри Кавилл, Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл, Сэмюэл Л. Джексон, Брайан Крэнстон, Кэтрин О’Хара, Ариана ДеБос, Роб Делани, а также София Бутелла, Джон Сина и певица Дуа Липа. Создатель кинокомикса «Пипец» и франшизы «Kingsman» позиционирует свою новую картину неожиданную интерпретацию знакомого жанра.

Центральная героиня — одинокая писательница женских шпионских романов Элли Конуэй (Ховард), предпочитающая проводить время в уютном доме со своим котом Алфи и ноутбуком. Она придумывает истории про бесстрашного спецагента Аргайла (Кавилл), пытающегося раскрыть глобальный заговор. Однажды ее вымышленные сюжеты начинают подозрительно пересекаться с реальностью. Каким-то необъяснимым образом Элли удается предугадываться все, что происходит в настоящем мире, что ставит ее в крайне уязвимое положение. Из-за этого романистка-затворница становится объектом охоты спецслужб, поэтому о тихих вечерах под теплым пледом ей приходится забыть.

Рассчитывая одолеть крупный преступный синдикат, к Элли и ее пушистому спутнику присоединяется шпион с аллергией на кошачью шерсть по имени Эйден (Рокуэлл). Он хочет быть на шаг впереди злодейской организации, поэтому, прихватив кошачью переноску, оперативник отправляется с Элли выполнять свою самую важную миссию.

Сценарий по мотивам одноименной книги Элли Конуэй написал Джейсон Фукс — соавтор первой «Чудо-женщины» и шоураннер грядущего сериала Max «Добро пожаловать в Дерри», являющегося приквелом хоррор-дилогии «Оно». Алфи сыграл кот Чип — реальный питомец супермодели Клаудии Шиффер, жены режиссера. По слухам, бюджет ленты составляет порядка $200 млн.

Кинотеатральная премьера «Аргайла» состоится 2 февраля 2024 года, после чего фильм выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+.