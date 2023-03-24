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Киноафиша Новости Компания Apple собирается тратить по $1 млрд в год на фильмы для кинопроката

Компания Apple собирается тратить по $1 млрд в год на фильмы для кинопроката

24 марта 2023 15:36
Компания Apple собирается тратить по $1 млрд в год на фильмы для кинопроката

В числе потенциальных проектов — картины с Леонардо ДиКаприо, Хоакином Фениксом и Генри Кавиллом.

Медиагигант Apple намерен усилить свою сферу влияния в киноиндустрии. По данным Bloomberg, компания будет ежегодно инвестировать по $1 млрд в фильмы для кинопроката. Благодаря данной инициативе корпорация надеется еще больше закрепиться в Голливуде и привлечь к своему стриминговому сервису новых подписчиков. В настоящий момент Apple собирается каждый год выпускать на большие экраны до пятнадцати картин.

В производстве Apple уже достаточно фильмов, способных привлечь в кинотеатры большую аудиторию. Более того, список многообещающего оригинального контента постоянно пополняется. На фоне новости о предстоящих инвестициях Apple в кино акции ведущих американских киносетей резко поднялись — у AMC они выросли на 4%, у IMAX — на 5%, а у Cinemark — на 10%.

В числе будущих релизов Apple значатся: дорогостоящий вестерн Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», в котором сыграли Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро; $200-миллионный шпионский боевик Мэттью Вона «Аргайл» с Генри Кавиллом в главной роли, а также исторический эпик Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом в образе французского военачальника.

Ранее в Apple придерживались стратегии ограниченного проката, но это в основном касалось фильмов с крупными звездами или с серьезным наградным потенциалом, в числе которых драмы «CODA: Ребенок глухих родителей», «Трагедия Макбета» и «Освобождение». Действующий план состоит в том, чтобы обеспечить кинотеатральные релизы достойным количеством копий, масштабной рекламной компанией и прокатом не менее месяца — это позволит Apple конкурировать с ведущими киностудиями и, разумеется, приведет к значительному увеличению затрат на продвижение.

Фото: Apple
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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