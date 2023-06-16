Шпионский триллер «Аргайл» с Генри Кавиллом и другими звездами обрел дату выхода

Студия Universal анонсировала дату выхода шпионского триллера «Аргайл», основанного на одноименном дебютном романе писательницы Элли Конуэй. Премьера фильма состоится 2 февраля 2024 года. Позже картина также будет добавлена в каталог стримингового сервиса Apple TV +.

«Аргайл» расскажет о супершпионе (Генри Кавилл), чья работа вынуждает его отправиться в путешествие по США, Лондону и другим уголкам мира. В актерский состав ленты также входят Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл, Брайан Крэнстон, Кэтрин О’Хара и другие.

Режиссером ленты выступает Мэттью Вон, наиболее известный по трилогии шпионских боевиков Kingsman. Сценарий был написан Джейсоном Фуксом, ранее работавшим над блокбастером «Чудо-женщина».

Вон и его студия Marv планируют снять как минимум три картины по книгам Конуэй. По словам постановщика, их проект может перевернуть весь жанр шпионского кино:

«Во время чтения раннего черновика рукописи я сразу почувствовал, что это самая невероятная и оригинальная шпионская история со времен книг Яна Флеминга 1950-х годов. Этот проект переосмыслит шпионский жанр».

Вон имеет в виду знаменитого британского писателя Яна Флеминга, создавшего оригинальную серию книг о Джеймсе Бонде, которая позже была адаптирована в виде кинофраншизы.