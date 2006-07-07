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Киноафиша Фильмы День денег

День денег

Den deneg 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Три перца – Змей, Парфен и Писатель – находят 33 тонны зелени. Вокруг этого все и заруливается. Баксы эти были местного авторитета Зубра. Зубр, как очнулся с бодуна в обнимку с медведем, недостачу обнаружил, психанул не по-детски: "Не найдете – всех зарою". И понеслось, и завертелось!

Друзьям от шальных денег совсем башню снесло: то бухают от счастья, то морду друг другу бьют, то плачут, то смеются, то по городу бегают, ищут, кому деньги нужнее. А за ними вдогонку двое придурков-мафиози, подручных Зубра. Те направо, эти налево, те во двор, эти на улицу. А за ними жены и проститутки, рэперы и бомжи, дворничихи и бульдозеристы, девушки и старушки, дети и мамаши, убийцы и антиквары, больные и совсем больные. Деньги порхают, пули свистят, старушки летают. Крик, ор, пальба, в общем, кино и немцы.

Вот такой безбашенный день денег случился. А чем закончился? Как всегда: деньги были, деньги будут, а сейчас денег нет.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 7 июля 2006
Дата выхода
19 октября 2006 Россия Панорама Кино 16+
7 июля 2006 США
Другие названия
Den deneg, Naudas diena, День денег
Режиссер
Алексей Рудаков
В ролях
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Денис Ясик
Денис Ясик
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 13 голосов
4.5 IMDb
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