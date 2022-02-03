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День слепого Валентина
Отзывы о фильме «День слепого Валентина»
День слепого Валентина
2022 / Россия
Трейлер
5.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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kravchenkogali
3 февраля 2022, 18:11
Оценка
Фильм получился душевный, веселый и трогательный! И музыка душевная! Песня в исполнении ELESIN \"Поле души\"- такая завораживающая, мурашки!!! РЕКОМЕНДУЮ К ПРОСМОТРУ!!!
3 февраля 2022, 18:11
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artem.varlamov.1994
5 февраля 2022, 17:09
Оценка
Отличный фильм с разными сюжетными линиями.
5 февраля 2022, 17:09
0
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kor2028
6 февраля 2022, 14:38
Оценка
Что это??? Комедия? \nАвтор сценария или режиссер пережили личную трагедию измены??\nВот оказывается над чем сейчас смеются. И вообще...так сейчас живут....\nВсе со всеми...\n
6 февраля 2022, 14:38
0
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User
7 февраля 2022, 17:14
Оценка
Очень затянуто,слишком все грустно
7 февраля 2022, 17:14
0
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