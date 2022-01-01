Мой любимый призрак, 2017

Наталья жила с любимым мужем, не зная забот и печалей. Беда грянула, как гром: они попали в страшную аварию, и муж не выжил. Выйдя из больницы, героиня осталась совершенно одна, не приспособленная к жизни и борьбе. Но долго страдать от одиночества и растерянности не пришлось – ей стал являться призрак покойного супруга.

Объявился муж не просто так, он пришел просить любимую о помощи. Незадолго до смерти он узнал, что у него есть сын, родившийся еще до его знакомства с Натальей. Мать бросила ребенка, и он растет в детдоме. Муж успел только получить результаты экспертизы ДНК, но не успел ничего сделать для мальчика. Теперь он просит жену на базе фирмы, полученной от него по наследству, открыть фонд помощи сыну. Справившись с шоком, Наталья соглашается.

Увидев в детдоме агрессивного, никому не доверяющего мальчишку, героиня, которая не собиралась заводить детей, внезапно понимает, что он должен стать ее сыном. И, несмотря на яростные возражения призрака, делает все, чтобы завоевать детское сердце. На этом пути ее ждет немало преград, и прежде, чем стать матерью, героине самой придется повзрослеть.