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Мой любимый призрак Мой любимый призрак
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Мой любимый призрак

Мой любимый призрак, 2017

2017 / Россия / Украина
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жизнь Светланы можно было назвать идеальной – счастливый брак, большой дом, постоянный достаток… Однако этот красивый фасад рушится, когда муж героини внезапно умирает. На голову женщины обрушивается горькая правда: все эти годы благоверный обманывал ее, ходил налево, а также проворачивал многочисленные аферы. Теперь Света осталась без крыши над головой. Однажды ночью героине является призрак мужа. Если он не исправит все то, что натворил на земле, попадет в ад. Спасти его от вечных мук может только помощь Светланы…

  • По словам актрисы Анны Тараторкиной, исполнившей в картине главную женскую роль, она до последнего не знала, чем закончится история ее героини. Режиссер Александр Баршак переписал финальную сцену за несколько минут до начала съемок. 
  • Эпизоды, в которых героиня беседует со своим покойным супругом, снимались в два этапа. Сначала Анна Тараторкина отыгрывала сцену в присутствии коллеги Джемала Тетруашвили, а затем – в одиночестве.
  • Съемки картины проходили в осеннем Киеве. Изначально предполагалось, что действие будет разворачиваться теплой осенью, но снег в 2017 году выпал рано, и актеры мерзли в заранее приготовленных костюмах не по погоде. 
  • Сцена, в которой героиня ссорится с покойным супругом из-за любовницы, снималась на стройке. Анне Тараторкиной пришлось произносить монолог, стоя на высоте 9-го этажа.

Наталья жила с любимым мужем, не зная забот и печалей. Беда грянула, как гром: они попали в страшную аварию, и муж не выжил. Выйдя из больницы, героиня осталась совершенно одна, не приспособленная к жизни и борьбе. Но долго страдать от одиночества и растерянности не пришлось – ей стал являться призрак покойного супруга.

Объявился муж не просто так, он пришел просить любимую о помощи. Незадолго до смерти он узнал, что у него есть сын, родившийся еще до его знакомства с Натальей. Мать бросила ребенка, и он растет в детдоме. Муж успел только получить результаты экспертизы ДНК, но не успел ничего сделать для мальчика. Теперь он просит жену на базе фирмы, полученной от него по наследству, открыть фонд помощи сыну. Справившись с шоком, Наталья соглашается.

Увидев в детдоме агрессивного, никому не доверяющего мальчишку, героиня, которая не собиралась заводить детей, внезапно понимает, что он должен стать ее сыном. И, несмотря на яростные возражения призрака, делает все, чтобы завоевать детское сердце. На этом пути ее ждет немало преград, и прежде, чем стать матерью, героине самой придется повзрослеть.

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Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Александр Баршак
Александр Баршак
В ролях
Анна Тараторкина
Анна Тараторкина
Джемал Тетруашвили
Джемал Тетруашвили
Александр Баршак
Александр Баршак
Владимир Машук
Дарья Трегубова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мой любимый призрак 1 постер
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