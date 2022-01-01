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Бесо Гатаев

Бесо Гатаев
Бесо Гатаев
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Дата рождения
2 июня 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Тбилиси, СССР (Грузия)
Рост
197 см
Биография Бесо Гатаева

Родился 2 июня 1981 года. Тбилиси, СССР (Грузия).

Фильмография Бесо Гатаева
Семь пар нечистых
Семь пар нечистых
драма, военный, приключения 2018, Россия
8.0
Бабоньки
Бабоньки
комедия 2015, Россия
6.0
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