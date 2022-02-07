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Александр Баршак
Александр Баршак
Aleksandr Barshak
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Александр Баршак
Aleksandr Barshak
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Дата рождения
28 февраля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Александр Баршак
Режиссер. Родился 28 февраля 1978 года.
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Фильмография Александр Баршак
День слепого Валентина
комедия, мелодрама
2022, Россия
4.0
Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный
2022, Россия
0.0
Остров Юрьева
драма
2019, Россия
0.0
Московские тайны. Семь сестер
детектив
2018, Россия
2.0
Московские тайны. Гостья из прошлого
криминал
2018, Россия
3.0
Пилигрим
триллер
2018, Россия
6.0
Мой любимый призрак
комедия
2017, Россия / Украина
0.0
День выборов 2
комедия
2016, Россия
6.0
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В Москве стартовали съемки новогодней комедии «Дядя из Чикаго» с Гариком Сукачевым и Павлом Прилучным
Фильм выйдет на экраны следующей зимой.
Написать
7 февраля 2022 12:53
Влюбленные, супруги и незнакомцы кружатся в хороводе Амура в трейлере ромкома «День слепого Валентина»
Картина стартует в кинотеатрах в преддверии Дня святого Валентина.
Написать
18 января 2022 11:43
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