Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Валентина Мазунина

Валентина Мазунина

Валентина Мазунина
Валентина Мазунина
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 апреля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Верещагино, СССР (Россия)
Рост
158 см
Биография Валентины Мазуниной

Содержание:
Валентина Мазунина – Фильмы
  - Валентина Мазунина – «Горько!»
  - Валентина Мазунина – «Реальные пацаны»
  - Валентина Мазунина – «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»
Валентина Мазунина – Личная жизнь

Валентина Мазунина родилась 19 апреля 1988 года в Верещагино, Пермский край, в семье железнодорожника. Ее мать работала в городской администрации, а старшая сестра - врач скорой помощи. В школе будущая актриса увлекалась русскими народными танцами, а также посещала театральную студию. Она окончила Пермский институт культуры и искусств, после чего поступила в труппу Пермского ТЮЗа.

Валентина Мазунина – Фильмы

В 2010 году Мазунина получила роль в сериале «Реальные пацаны», который сделал ее узнаваемой актрисой в родном Пермском крае, а также у телезрителей всей России. В 2012 году она переехала в Москву, и вскоре ее утвердили на роль Ксюхи, подруги брата жениха из комедии «Горько!» - дебютной режиссерской работы Жоры Крыжовникова. Этот проект стал по-настоящему народным и кассовым – при бюджете в полтора миллионов долларов собрал рекордные 25,5 миллионов и был удостоен ряда кинопремий. Это побудило создателей картины спустя год снять сиквел, ставший в 2014 году самой прибыльной отечественной кинолентой. В тот же период Мазунина сыграла небольшую роль сотрудницы банка в мелодраме режиссера Станислава Либина «Вечная сказка».

После этого актриса получила предложение сняться в еще одном фильме Жоры Крыжовникова «Самый лучший день!» по мотивам пьесы Островского «Старый друг лучше новых двух». В 2015 году Мазунина снялась в короткометражной трагикомедии «Петух» в роли женщины, потерявшей возлюбленного и решившейся на самоубийство. Однако, героиня передумывает расставаться с жизнью, как только встречает петуха, точь-в-точь похожего на погибшего парня. В 2016 году актриса появилась в роли Даши в комедии «Одноклассницы», а так же снялась в фильмах «Суперплохие» и «Человек из будущего». Небольшая роль досталась Мазуниной в драме Бориса Хлебникова «Аритмия» с Александром Яценко в главной роли. Еще через год она появилась в главной женской роли в комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!».

Валентина Мазунина – «Горько!»

В 2013 году Мазунина сыграла Ксюху в комедии Жоры Крыжовникова «Горько!». Сюжет строится на конфликте интересов родителей и детей насчет предстоящей свадьбы молодых. Рома (Егор Корешков) с Наташей (Юлия Александрова) любят друг друга и скоро поженятся, но загвоздка в том, что бюджет празднества целиком предоставляется родителями. Ни Наташа, ни тем более Рома, родители которого совсем не вкладываются, не имеют права голоса. Все их мечты о незаурядной церемонии в европейском стиле разбиваются о железобетонные нравы отчима Наташи, бывшего десантника Бориса Ивановича (Ян Цапник), который очень хочет традиционную российскую свадьбу с тамадой, глупыми конкурсами и морем водки. Рома и Наташа придумывают хитрый план, который, разумеется, рассыпается на глазах, и происходящее выходит из-под контроля.

Валентина Мазунина – «Реальные пацаны»

С 2010 году Мазунина начинает съемки в телешоу канала «ТНТ» «Реальные пацаны», действие которого разворачивается в Перми. Главный герой Колян (Николай Наумов) работает продавцом-консультантом в салоне мобильной связи, а его друзья Антоха (Антон Богданов) и Вован (Владимир Селиванов) — в автосервисе. Колян разрывается между двумя женщинами: Машкой (Мария Шекунова), с которой живёт в одном районе, и интеллигентной студенткой Лерой (Зоя Бербер). Также в сюжете фигурирует подруга Машки Валя (Валентина Мазунина) — девушка с тяжелым характером, а также подруги Леры — гламурные девушки Олеся и Вика. Герой никак не может определиться: остаться жить с нелюбимой Машкой или завоёвывать недоступную Леру. Колян выбирает Леру, но она уходит от него, и герой после попойки на свадьбе друзей просыпается в постели Машки.

Валентина Мазунина – «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Веселая производственная комедия Кирилла Васильева 2018 года о неудавшемся актере Илье (Виктор Добронравов), которому наконец-то улыбается удача, и он получает работу на «Мужском радио». По этому счастливому поводу он закатывает бурную вечеринку, на которой не знает меры – и наутро просыпается без голоса. Илья впадает в панику и бежит к доктору, там ему говорит, что единственный выход – это укол прямо в голосовые связки. После этой неприятной процедуры Илья прилетает в студию и решает, что проблема исчерпана. Он уже готов приступить к работе, пока не обнаруживает, что его голос стал женским (Валентина Мазунина).

Валентина Мазунина – Личная жизнь

Актриса не замужем, но рассказывает журналистам, что вниманием мужчин не обделена. Подробности не любит афишировать.

Интересные факты о Валентине Мазуниной
  • В начале фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» говорят, что на «Мужском радио» не работает ни одна женщина, однако в кадре все-таки появляется девушка-сотрудница;
  • Заставку к сериалу «Реальные пацаны» снимал оператор Костомаров – обладатель «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля в номинации «За выдающийся вклад в искусство»;
  • Во время съемок комедии «Горько!» в селе Дивноморском разразился шторм, и съёмочной группе пришлось переносить оборудование и разбирать декорацию ночного клуба, построенную на пирсе. Поднявшиеся волны дважды уносили в море платформу, на которой Наташа ждёт Рому, плывущего к ней на лодке;
  • Мазунина рассказывает, что мечтает сыграть героиню с трудной судьбой, к примеру, наркозависимую. Кроме этого, актриса хотела бы сыграть роль в детской волшебной сказке.
Фильмография Валентины Мазуниной
Короче, я женюсь!
Короче, я женюсь!
комедия 2022, Россия
0.0
День слепого Валентина
День слепого Валентина
комедия, мелодрама 2022, Россия
4.0
Булки
Булки
комедия 2022, Россия
6.0
Старые шишки
Старые шишки
комедия 2021, Россия
0.0
Love
Love
комедия, мелодрама 2021, Россия
5.0
Стендап под прикрытием
Стендап под прикрытием
комедия 2021, Россия
5.0
Краш
Краш
комедия 2021, Россия
0.0
Реальные пацаны против зомби
Реальные пацаны против зомби
комедия 2020, Россия
4.0
Все фильмы
Фотографии Валентины Мазуниной Все фотографии
Валентина Мазунина Валентина Мазунина Валентина Мазунина Валентина Мазунина
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Кирилл Нагиев против Валентины Мазуниной в трейлере комедии «СтендОпер» Она шутить не будет.
Написать
29 сентября 2020 11:53
Съемки комедии «СтендОпер» с Владимиром Епифанцевым и Ефимом Шифриным подошли к концу На экраны фильм выйдет этой зимой.
Написать
10 сентября 2020 11:33
«Всегда хочется, чего-то такого, что сможет вытащить меня из зоны комфорта»: Эксклюзивное интервью с Валентиной Мазуниной, звездой новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена». Пришедшее к нам лето может порадовать нас не только погодой, но и, например, задорной отечественной комедией от одного из главных поставщиков юмора и веселого настроения Марюса Вайсберга («8
Написать
8 июня 2018 16:15
Все новости
Статьи о персоне
«Тебе замуж не пора?»: Валентина Мазунина из «Реальных пацанов» рассказала о личной жизни Актриса отметила, что родители хотели бы уже выдать ее замуж.
Написать
11 февраля 2021 14:32
Все статьи
Related video
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Приложение киноафиши