Содержание:

Валентина Мазунина – Фильмы

- Валентина Мазунина – «Горько!»

- Валентина Мазунина – «Реальные пацаны»

- Валентина Мазунина – «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Валентина Мазунина – Личная жизнь

Валентина Мазунина родилась 19 апреля 1988 года в Верещагино, Пермский край, в семье железнодорожника. Ее мать работала в городской администрации, а старшая сестра - врач скорой помощи. В школе будущая актриса увлекалась русскими народными танцами, а также посещала театральную студию. Она окончила Пермский институт культуры и искусств, после чего поступила в труппу Пермского ТЮЗа.

Валентина Мазунина – Фильмы

В 2010 году Мазунина получила роль в сериале «Реальные пацаны», который сделал ее узнаваемой актрисой в родном Пермском крае, а также у телезрителей всей России. В 2012 году она переехала в Москву, и вскоре ее утвердили на роль Ксюхи, подруги брата жениха из комедии «Горько!» - дебютной режиссерской работы Жоры Крыжовникова. Этот проект стал по-настоящему народным и кассовым – при бюджете в полтора миллионов долларов собрал рекордные 25,5 миллионов и был удостоен ряда кинопремий. Это побудило создателей картины спустя год снять сиквел, ставший в 2014 году самой прибыльной отечественной кинолентой. В тот же период Мазунина сыграла небольшую роль сотрудницы банка в мелодраме режиссера Станислава Либина «Вечная сказка».

После этого актриса получила предложение сняться в еще одном фильме Жоры Крыжовникова «Самый лучший день!» по мотивам пьесы Островского «Старый друг лучше новых двух». В 2015 году Мазунина снялась в короткометражной трагикомедии «Петух» в роли женщины, потерявшей возлюбленного и решившейся на самоубийство. Однако, героиня передумывает расставаться с жизнью, как только встречает петуха, точь-в-точь похожего на погибшего парня. В 2016 году актриса появилась в роли Даши в комедии «Одноклассницы», а так же снялась в фильмах «Суперплохие» и «Человек из будущего». Небольшая роль досталась Мазуниной в драме Бориса Хлебникова «Аритмия» с Александром Яценко в главной роли. Еще через год она появилась в главной женской роли в комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!».

Валентина Мазунина – «Горько!»

В 2013 году Мазунина сыграла Ксюху в комедии Жоры Крыжовникова «Горько!». Сюжет строится на конфликте интересов родителей и детей насчет предстоящей свадьбы молодых. Рома (Егор Корешков) с Наташей (Юлия Александрова) любят друг друга и скоро поженятся, но загвоздка в том, что бюджет празднества целиком предоставляется родителями. Ни Наташа, ни тем более Рома, родители которого совсем не вкладываются, не имеют права голоса. Все их мечты о незаурядной церемонии в европейском стиле разбиваются о железобетонные нравы отчима Наташи, бывшего десантника Бориса Ивановича (Ян Цапник), который очень хочет традиционную российскую свадьбу с тамадой, глупыми конкурсами и морем водки. Рома и Наташа придумывают хитрый план, который, разумеется, рассыпается на глазах, и происходящее выходит из-под контроля.

Валентина Мазунина – «Реальные пацаны»

С 2010 году Мазунина начинает съемки в телешоу канала «ТНТ» «Реальные пацаны», действие которого разворачивается в Перми. Главный герой Колян (Николай Наумов) работает продавцом-консультантом в салоне мобильной связи, а его друзья Антоха (Антон Богданов) и Вован (Владимир Селиванов) — в автосервисе. Колян разрывается между двумя женщинами: Машкой (Мария Шекунова), с которой живёт в одном районе, и интеллигентной студенткой Лерой (Зоя Бербер). Также в сюжете фигурирует подруга Машки Валя (Валентина Мазунина) — девушка с тяжелым характером, а также подруги Леры — гламурные девушки Олеся и Вика. Герой никак не может определиться: остаться жить с нелюбимой Машкой или завоёвывать недоступную Леру. Колян выбирает Леру, но она уходит от него, и герой после попойки на свадьбе друзей просыпается в постели Машки.

Валентина Мазунина – «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Веселая производственная комедия Кирилла Васильева 2018 года о неудавшемся актере Илье (Виктор Добронравов), которому наконец-то улыбается удача, и он получает работу на «Мужском радио». По этому счастливому поводу он закатывает бурную вечеринку, на которой не знает меры – и наутро просыпается без голоса. Илья впадает в панику и бежит к доктору, там ему говорит, что единственный выход – это укол прямо в голосовые связки. После этой неприятной процедуры Илья прилетает в студию и решает, что проблема исчерпана. Он уже готов приступить к работе, пока не обнаруживает, что его голос стал женским (Валентина Мазунина).

Валентина Мазунина – Личная жизнь

Актриса не замужем, но рассказывает журналистам, что вниманием мужчин не обделена. Подробности не любит афишировать.