С «Гарри Поттером» и Polaroid в деревне: актеры «Эпидемии» рассказывают, каким видят свой апокалипсис

В преддверии воистину долгожданного второго сезона «Эпидемии» Киноафиша встретилась с актерами сериала и расспросила их о том, где для них самое безопасное место, без какой глупой вещицы они бы не смогли обойтись даже после апокалипсиса и какой фильм или сериал они бы сохранили для человечества.