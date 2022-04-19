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Киноафиша Персоны Наталья Земцова

Наталья Земцова

Наталья Земцова
Наталья Земцова
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Дата рождения
7 декабря 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Стрелец
Биография Наталья Земцова

Наталья Сергеевна Земцова родилась 7 декабря 1987 года в городе Омске. Ее отец был спортсменом и тренером по боксу, мама работала товароведом. Наталья окончила языковую гимназию № 115. В столичный университет после школы она не поступила, поэтому окончила омский ТЮЗ, затем стала студенткой СПбГАТИ. Первый успех пришел к Земцовой в качестве ведущей передачи «Креативный класс» на канале СТС. С 2010 года снималась в отечественных сериалах и фильмах. Широкую известность получила после участия в съемках многосерийного проекта «Восьмидесятые» на канале СТС, где воплотила образ Инги Бородиной.

Последнее обновление информации: 27.05.2022

Фильмография Наталья Земцова
Многоэтажка
Многоэтажка
триллер, драма 2022, Россия
0.0
День слепого Валентина
День слепого Валентина
комедия, мелодрама 2022, Россия
4.0
Эпидемия. Вонгозеро
Эпидемия. Вонгозеро
драма, фантастика 2019, Россия
7.0
Что творят мужчины! 2
Что творят мужчины! 2
комедия 2014, Россия
3.0
Смешанные чувства
Смешанные чувства
комедия 2014, Россия
4.0
Невидимки
Невидимки
комедия 2014, Россия
6.0
Моя безумная семья
Моя безумная семья
комедия 2011, Россия
6.0
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