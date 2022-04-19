Наталья Сергеевна Земцова родилась 7 декабря 1987 года в городе Омске. Ее отец был спортсменом и тренером по боксу, мама работала товароведом. Наталья окончила языковую гимназию № 115. В столичный университет после школы она не поступила, поэтому окончила омский ТЮЗ, затем стала студенткой СПбГАТИ. Первый успех пришел к Земцовой в качестве ведущей передачи «Креативный класс» на канале СТС. С 2010 года снималась в отечественных сериалах и фильмах. Широкую известность получила после участия в съемках многосерийного проекта «Восьмидесятые» на канале СТС, где воплотила образ Инги Бородиной.
Последнее обновление информации: 27.05.2022