Клуши, 2012

В «Клушах» снялась молодая супруга самого режиссера. Звезда «Ералаша», а также телеведущая и начинающий кинорежиссер Анна Цуканова-Котт исполнила роль Марии Савосиной, «сводной сестры» Кирилла.

Фильм «Клуши» получил низкие оценки со стороны кинокритиков. Зрительская аудитория тоже отозвалась о киноленте довольно сдержанно. Меж тем именно Александру Котту принадлежит комедийный киноцикл «Елки», персонажи которого так сильно полюбились русскому зрителю.

Забавный киноляп можно увидеть, если присмотреться к сцене, когда полицейскую машину моют, а потом угоняют. Угонщик запрыгивает в авто, когда оно еще покрыто мыльной пеной. Зато когда машина тронулась с места, от пены не осталось и следа.

Оригинальное название фильма звучит иначе – «Клуши, или невероятные приключения русских в Панаме».

Режиссер фильма «Клуши» получил немало кинонаград. Стоит выделить две самые серьезные. Это приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссерскую работу на Московском международном кинофестивале в 2018 году (кинолента «Спартак»). А также премия на российском открытом кинофестивале «Кинотавр» за кинематографическую картину «Испытание».

Художественная кинокартина Александра Котта снималась прямо в Панаме летом 2011 года.

Кинорежиссер «Клуш» обрел широкую известность благодаря юморным «Елкам». Однако Котт работает и в более серьезных кинематографических направлениях. Например, в 2006 году он экранизировал знаменитое произведение Михаила Юрьевича Лермонтова, выпустив художественную киноленту из восьми частей под названием «Герой нашего времени».

Премьера киноленты состоялась 15 сентября 2012-го на телеканале Израиль+. А через неделю фильм показали по каналу TV1000 Русское кино.

Отечественная кинокомпания «СинтезФильм» содействовала выпуску романтической киноленты Котта. Под пристальным контролем киностудии также были выпущены такие фильмы: «Беглец», «Терминал», «Всем всего хорошего» и другие.