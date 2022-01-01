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Клуши Клуши
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Клуши, 2012

2012 / Россия
5.4 Оцените
10 голосов
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Отечественная мелодрама российского кинорежиссера и сценариста Александра Котта посвящена случайным неслучайностям, с которыми то и дело будут сталкиваться находчивые героини комедийной киноленты. Свадьбы Кирилла и Алисы не за горами. Старые алисины подруги, пока еще не знающие друг друга близко, обязаны своевременно прибыть на Кубу, чтобы поздравить молодых. Правда, каждая из девушек преследует личные тайные цели. Три закадычные подруги, в том числе самая близкая подружка невесты, намереваются сорвать свадебное торжество. К примеру, главная героиня Настя жаждет мести из-за женского соперничества, а остальные дамы тоже таят какие-то обиды на красавицу-Алису. И без того нервный денек омрачается фееричным опозданием на самолет. Позже девчонкам придется провести ночь в заграничном полицейском участке, и не только. А чем завершится эта сумасшедшая заварушка известно, наверное, лишь одному богу!

В «Клушах» снялась молодая супруга самого режиссера. Звезда «Ералаша», а также телеведущая и начинающий кинорежиссер Анна Цуканова-Котт исполнила роль Марии Савосиной, «сводной сестры» Кирилла.

Фильм «Клуши» получил низкие оценки со стороны кинокритиков. Зрительская аудитория тоже отозвалась о киноленте довольно сдержанно. Меж тем именно Александру Котту принадлежит комедийный киноцикл «Елки», персонажи которого так сильно полюбились русскому зрителю.

Забавный киноляп можно увидеть, если присмотреться к сцене, когда полицейскую машину моют, а потом угоняют. Угонщик запрыгивает в авто, когда оно еще покрыто мыльной пеной. Зато когда машина тронулась с места, от пены не осталось и следа.

Оригинальное название фильма звучит иначе – «Клуши, или невероятные приключения русских в Панаме».

Режиссер фильма «Клуши» получил немало кинонаград. Стоит выделить две самые серьезные. Это приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссерскую работу на Московском международном кинофестивале в 2018 году (кинолента «Спартак»). А также премия на российском открытом кинофестивале «Кинотавр» за кинематографическую картину «Испытание».

Художественная кинокартина Александра Котта снималась прямо в Панаме летом 2011 года.

Кинорежиссер «Клуш» обрел широкую известность благодаря юморным «Елкам». Однако Котт работает и в более серьезных кинематографических направлениях. Например, в 2006 году он экранизировал знаменитое произведение Михаила Юрьевича Лермонтова, выпустив художественную киноленту из восьми частей под названием «Герой нашего времени».

Премьера киноленты состоялась 15 сентября 2012-го на телеканале Израиль+. А через неделю фильм показали по каналу TV1000 Русское кино.

Отечественная кинокомпания «СинтезФильм» содействовала выпуску романтической киноленты Котта. Под пристальным контролем киностудии также были выпущены такие фильмы: «Беглец», «Терминал», «Всем всего хорошего» и другие.

История о женщинах, которые познакомились по пути на одну свадьбу. По разным причинам они не попали на чартерный рейс до Кубы, и им предстоит добраться к месту бракосочетания другим путем. У них есть общая цель – помешать влюбленным. И для того, чтобы добиться своего, дамам придется вместе многое пережить и преодолеть множество преград.

5.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2012
Возраст 16+
Режиссер
Александр Котт
Александр Котт
В ролях
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Анна Цуканова-Котт
Анна Цуканова-Котт
Александра Скачкова
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Максим Виторган
Максим Виторган
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Клуши 1 постер
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