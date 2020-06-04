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Анна Цуканова-Котт
Анна Цуканова-Котт
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Анна Цуканова-Котт
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Дата рождения
15 июня 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Тверь, СССР (Россия)
Личные связи
Александр Котт
состоят в браке
Биография Анны Цукановой-Котт
Родилась 15 июня 1989 года. Тверь, СССР (Россия).
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Фильмография Анны Цукановой-Котт
День слепого Валентина
комедия, мелодрама
2022, Россия
4.0
Хочу замуж
комедия
2022, Россия
7.0
Спитак
драма
2018, Россия / Армения
6.0
Короткие волны
драма, комедия
2017, Россия
3.0
Каникулы президента
комедия
2017, Россия
6.0
Ковчег
драма
2017, Россия
0.0
Держи удар, детка!
комедия
2016, Россия
6.0
Параллельные прямые пересекаются в бесконечности
триллер, драма
2015, Россия
5.0
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«Выйти нельзя остаться»: Ян Гэ снимает сериал о самоизоляции с Анной Цукановой-Котт
Съемки проходят прямо сейчас в Берлине.
Написать
4 июня 2020 09:35
Проблемы самоизоляции в новом screenlife-ситкоме «СидЯдома»
14 апреля на видеоплатформе PREMIER стартует комедийный сериал в формате Screenlife о новых реалиях жизни на удаленке, с популярными российскими актерами в главных ролях. Попробуем разобраться, как создатели смогли запечатлеть непривычные для многих из нас будни.
Написать
14 апреля 2020 18:13
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с Анной Цукановой-Котт
22 марта в кинотеатре «Люксор» состоялся пресс-показ фильма «Каникулы президента», который посетили режиссёр Илья Шерстобитов, продюсер Ольга Андрианова, а также исполнители
Написать
29 марта 2018 09:33
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От борща не отказывалась: вскрылась правда о рационе отощавшей Ходченковой
Поклонники давно пытались узнать секрет похудения артистки.
2 комментария
18 февраля 2022 17:50
Владимир Епифанцев высказался об измене жене с Цукановой-Котт: «Не скажу сейчас точно»
Артист не скрывает факта измен.
Написать
28 апреля 2021 12:31
«А муж куда смотрит?»: топлес-фото Анны Цукановой-Котт удивило поклонников
Звезда по-своему поздравила поклонников с праздником.
Написать
24 февраля 2021 13:32
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Alexander Kott
состоят в браке
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