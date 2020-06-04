Проблемы самоизоляции в новом screenlife-ситкоме «СидЯдома»

14 апреля на видеоплатформе PREMIER стартует комедийный сериал в формате Screenlife о новых реалиях жизни на удаленке, с популярными российскими актерами в главных ролях. Попробуем разобраться, как создатели смогли запечатлеть непривычные для многих из нас будни.