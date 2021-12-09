Владивосток, 2021

5 причин смотреть фильм «Владивосток»

Криминальная драма «Владивосток» попала в основной смотр главного российского кинофестиваля «Кинотавр», который проходил в городе-курорте Сочи в сентябре прошлого года. Увы, по итогам конкурса «Владивосток» уступил главные награды другим не менее потрясающим фильмам.

Действие картины разворачивается вокруг молодого мужчины по имени Виктор, который волею судьбы вынужден пуститься в бега после случайного убийства человека. Главный герой отправляется в город Владивосток, где просит старого друга помочь ему пересечь государственную границу инкогнито. Увы, сделать это оказывается не так уж и просто. «Владивосток» — идеальный вариант для всех, кто питает особую слабость к остросюжетным криминальным драмам, в которых российская действительность открывается с новой стороны.

Сценарий к «Владивостоку» написал знаменитый российский режиссер Карен Шахназаров, любимый многими зрителями по своим культовым комедиям «Курьер», «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх» и многим другим. Для Шахназарова «Владивосток» стал первой за три года киноработой.

Режиссером фильма «Владивосток» выступил Антон Борматов, постановщик спортивной ленты «Околофутбола», а также сериалов «Хиромант» с Юрием Чурсиным и «Подкидыш». Для Борматова «Владивосток» стал одной из немногих по-настоящему заметных работ в кино.

Главную роль в картине сыграл перспективный российский актер Андрей Грызлов. Многие могут знать его по сериалам «Водоворот», «Аль-Капотня», «Светлячок». Не так давно его можно было заметить в новом проекте стриминга KION «Шестнадцать+»