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Владивосток, 2021

2021 / Россия
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Драма о любви и неминуемой расплате за преступление
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5 причин смотреть фильм «Владивосток»

Криминальная драма «Владивосток» попала в основной смотр главного российского кинофестиваля «Кинотавр», который проходил в городе-курорте Сочи в сентябре прошлого года. Увы, по итогам конкурса «Владивосток» уступил главные награды другим не менее потрясающим фильмам.

Действие картины разворачивается вокруг молодого мужчины по имени Виктор, который волею судьбы вынужден пуститься в бега после случайного убийства человека. Главный герой отправляется в город Владивосток, где просит старого друга помочь ему пересечь государственную границу инкогнито. Увы, сделать это оказывается не так уж и просто. «Владивосток» — идеальный вариант для всех, кто питает особую слабость к остросюжетным криминальным драмам, в которых российская действительность открывается с новой стороны.

Сценарий к «Владивостоку» написал знаменитый российский режиссер Карен Шахназаров, любимый многими зрителями по своим культовым комедиям «Курьер», «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх» и многим другим. Для Шахназарова «Владивосток» стал первой за три года киноработой.

Режиссером фильма «Владивосток» выступил Антон Борматов, постановщик спортивной ленты «Околофутбола», а также сериалов «Хиромант» с Юрием Чурсиным и «Подкидыш». Для Борматова «Владивосток» стал одной из немногих по-настоящему заметных работ в кино.

Главную роль в картине сыграл перспективный российский актер Андрей Грызлов. Многие могут знать его по сериалам «Водоворот», «Аль-Капотня», «Светлячок». Не так давно его можно было заметить в новом проекте стриминга KION «Шестнадцать+»

Драма «Владивосток» получила приз восьмого Международного китайского кинофестиваля, проходящего в городе Шеньчжене. Фильм был удостоен специальной премии в категории «Лучший романтический фильм». По всей видимости, азиатская аудитория смогла по достоинству оценить режиссерскую работу Антона Борматова.

Известно, что во время работы над «Владивостоком» постановщик Антон Борматов вдохновлялся представителями французской «новой волны». В картине можно заметить несколько аккуратных референсов в сторону «Набережной туманов» Марселя Карне.

По словам кинематографиста, город Владивосток также придал картине особое настроение и колорит. Весь сценарий писался с учетом того, что съемки ленты будут проходить именно в приморской столице. В любом другом месте он бы просто не сработал, уверен Борматов.

Помимо молодых и перспективных актеров, в фильме можно увидеть несколько авторитетных и известных исполнителей, среди которых — Кирилл Плетнев, знакомый многим по фильму «Медвежий поцелуй», Виталий Кищенко, которого совсем недавно можно было увидеть в мегапопулярном сериале «Чики».

Одну из главных ролей во «Владивостоке» сыграл Иван Шахназаров, который является сыном Карена Шахназарова, выступившего в картине в качестве сценариста.

Случайно совершив преступление, Виктор пытается уйти от ответственности и пускается в бега. Он встречает Нику и влюбляется в нее. Молодые люди пытаются устроить нелегальный выезд Виктора за рубеж, но события принимают неожиданный поворот.

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 9 декабря 2021
Премьера в мире 9 декабря 2021
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Антон Борматов
Антон Борматов
В ролях
Андрей Грызлов
Андрей Грызлов
Анастасия Талызина
Анастасия Талызина
Иван Шахназаров
Иван Шахназаров
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Кирилл Плетнев
Кирилл Плетнев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Владивосток 2 постера
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