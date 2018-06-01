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Иван Шахназаров
Иван Шахназаров
Ivan Shakhnazarov
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Иван Шахназаров
Ivan Shakhnazarov
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Дата рождения
25 января 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Иван Шахназаров
Родился 25 января 1993 года. Москва, Россия.
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Фильмография Иван Шахназаров
Владивосток
драма
2021, Россия
0.0
Решение о ликвидации
боевик
2018, Россия
6.0
Рок
приключения, комедия
2017, Россия
6.0
Неуловимые: Джекпот
приключения, комедия, криминал
2016, Россия
3.0
Неуловимые: Бангкок
приключения, криминал
2016, Россия
3.0
Не свадебное путешествие
мелодрама, мюзикл, комедия
2016, Россия
0.0
Вечный холод
боевик, триллер, фэнтези
2015, Россия
0.0
Неуловимые
боевик
2015, Россия
4.0
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