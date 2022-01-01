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Декоратор, 2023

2023 / Россия
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Причины посмотреть О фильме

Экранизация одноименной повести Бориса Акунина.

1889 год, чиновнику особых поручений, 33-летнему Эрасту Фандорину, приказано в кратчайшие сроки расследовать череду таинственных и жестоких преступлений, иначе приезд царской семьи в Москву будет сорван. Жертвами становились девушки, чьи странным образом украшенные тела находили одно за одним.

Самая убедительная и в то же время парадоксальная версия — Джек Потрошитель, перебравшийся в Россию. Или хладнокровный подражатель?.. Мотивы, улики — все ускользало от опытного сыщика, загадка не давалась его рациональному уму; а тем временем маньяк все ближе и ближе подходил к самому важному для Фандорина, ставя под угрозу жизнь его возлюбленной Ангелины.

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2023
Режиссер
Антон Борматов
Антон Борматов
В ролях
Данила Козловский
Данила Козловский
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Виктор Вержбицкий
Виктор Вержбицкий
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