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Известный психопат в квадрате: Бутчер из «Пацанов» оказался «с изюминкой» — в комиксе только давали намеки

3 июля 2025 21:40
Билли Бутчер

Персонаж с особой судьбой.

С самого начала «Пацанов» зрители инстинктивно чувствуют: где-то мы уже это видели. Билли Бутчер — харизматичный, грубый, непримиримый борец с несправедливостью, который идёт по головам ради мести.

Его презрение к сверхлюдям, обострённое чувство справедливости и мёртвая жена в прошлом — всё это вызывает знакомое дежавю. И не зря. Потому что Бутчер — это практически прямая отсылка к другому печально знаменитому мстителю из мира комиксов: Фрэнку Каслу, он же Каратель из Marvel.

Бутчер как копия Карателя

Известный психопат в квадрате: Бутчер из «Пацанов» оказался «с изюминкой» — в комиксе только давали намеки

Создатели «Пацанов» — Гарт Эннис и Дарик Робертсон — работали не только над антигеройской сатирой, но и над комиксами Marvel, включая как раз «Карателя».

Эннис вообще был автором культовой серии Punisher MAX, где Касл стал максимально мрачным и жестоким. И именно в этот период родился Бутчер. Похожая мотивация, схожие методы, одинаково сдержанный гардероб — всё кричит: это он, только в другой вселенной.

Мёртвая жена, кровавая месть и одиночество

Известный психопат в квадрате: Бутчер из «Пацанов» оказался «с изюминкой» — в комиксе только давали намеки

Жену Карателя убивает мафия. Жену Бутчера — супергерои. И в том, и в другом случае это становится отправной точкой для морального падения героя.

Касл уничтожает преступные синдикаты, а Бутчер охотится на суперов и постепенно сходит с ума. Убивают врагов они одинаково — с фанатизмом, холодной расчётливостью и без пощады. Бутчер, как и Каратель, не верит ни в законы, ни в справедливость, а значит — действовать должен он сам.

Комикс говорит прямо: отсылка к черепу Касла

На одной из обложек приквела Butcher, Baker, Candlestickmaker можно заметить человека с безрукавкой, на которой проступает силуэт черепа — прямой намёк на символ Карателя.

Отличия персонажей

Известный психопат в квадрате: Бутчер из «Пацанов» оказался «с изюминкой» — в комиксе только давали намеки

Каратель улучшает свою физическую форму до предела, тренируется и в целом остается расчетливым солдатом.

А вот Бутчер в комиксах не брезгует усилениями — пусть и через ненавидимый Препарат V. Он становится сильнее, живучее, опаснее. Но чем больше он получает силы, тем ближе становится к тому самому злу, против которого якобы борется. В сериале препарат, к тому же, сводит его с ума, порождает злобное альтер-эго.

Конец у обоих — печальный

Известный психопат в квадрате: Бутчер из «Пацанов» оказался «с изюминкой» — в комиксе только давали намеки

Финал Бутчера в комиксах — геноцид план против всех, кто обладал силами. Финал Карателя в альтернативных сюжетах — кровавая бойня, после которой он либо умирает, либо остаётся пустой оболочкой человека. Морально оба герои остаются истощенными, бледными тенями человека. И это главная изюминка «Пацанов», понять развязку истории Бутчера можно было сразу, проведи зритель и читатель комикса анализ героев.

Фанаты «Пацанов» поняли, кто из «Семерки» предаст Хоумлендера в 5-м сезоне: снимали не по комиксу, но все равно спалились.

Фото: Кадры из сериалов «Пацаны», «Каратель»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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