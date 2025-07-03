Рейтинг 4,3, отечественный Генри Кавилл: русскую попытку снять «Ведьмака» вы если и видели, то забыли как страшный сон

Когда у тебя есть отличная книга, сильный фольклорный герой и десятилетиями зреющая зрительская любовь к родному фэнтези — кажется, всё должно получиться. Но «Волкодав» на экране — это не сказ о великом воине из рода Серых Псов, а хрестоматия упущенных возможностей.

У нас был шанс создать собственную сагу, отечественный ответ «Ведьмаку» — и мы его с треском профукали. Фильм Николая Лебедева 2006 года рекламировали с амбициями уровня «Властелина колец». Высокобюджетный проект, культовый литературный первоисточник, серьёзный режиссёр, целая армия реквизиторов и костюмеров — казалось, всё на месте.

Но итоговое зрелище разочаровало всех: и фанатов книги, и случайных зрителей, и даже тех, кто просто хотел красивую сказку на вечер. Сейчас у картины 4,3 на КП.

Что пошло не так? Да буквально все

Во-первых — сценарий. То, что сделали с романом Марии Семёновой, фанаты иначе как предательством не называли. Характеры персонажей исказили, события либо урезаны по максимуму, либо вывернуты наизнанку.

Жадоба из разбойника стал каким-то шаманом, Тилорн из загадочного чужака — просто парнем в балахоне. Линии Мораны, возрождения, эпизоды с обозами, мотивации героев — всё под нож. Зачем? Чтобы втиснуться в хронометраж и бюджет. Итог — бессвязная мешанина с пробелами в логике.

Наш Ведьмак и плохая графика

Во-вторых — актёрский состав. Ни харизмы, ни глубины, ни узнаваемости. Главный герой не тащит, антагонисты — картонные. Диалоги тараторят без эмоций, персонажи не выглядят живыми, это картонные статисты.

В-третьих — спецэффекты. Их слишком много, и они не к месту. Там, где в книге — саспенс и внутренний конфликт, в фильме — дым, вспышки и прыжки с летающими клинками. Психологический триллер превратили в кривой боевик.

Думаете с критикой все? Как бы не так: бюджет был потрачен в пустую, город Галирад напоминал рынок на окраине. И это должно было стать началом российской фэнтези-эпопеи?

Но нет, даже это можно было бы простить. Если бы фильм был пропитан духом книги. Но нет, «Волкодав» оказался бездушным. И всё же… одна вещь спасла фильм от полного краха. Работа художников и декораторов заслуживает похвалы.

Попытка снять отечественное фэнтези обернулась провалом, но кто знает, может в будущем стриминги сделают из книги сериал, в котором сохранится характер главных героев.

Геральт Васильевич меняет внешность: в «Ведьмаке» объяснили смену Кавилла на Хемсворта — все почти как в книге.