Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Рейтинг 4,3, отечественный Генри Кавилл: русскую попытку снять «Ведьмака» вы если и видели, то забыли как страшный сон

Рейтинг 4,3, отечественный Генри Кавилл: русскую попытку снять «Ведьмака» вы если и видели, то забыли как страшный сон

3 июля 2025 19:34
Рейтинг 4,3, отечественный Генри Кавилл: русскую попытку снять «Ведьмака» вы если и видели, то забыли как страшный сон

Вместо Геральта из Ривии появился герой из рода Серых Псов.

Когда у тебя есть отличная книга, сильный фольклорный герой и десятилетиями зреющая зрительская любовь к родному фэнтези — кажется, всё должно получиться. Но «Волкодав» на экране — это не сказ о великом воине из рода Серых Псов, а хрестоматия упущенных возможностей.

У нас был шанс создать собственную сагу, отечественный ответ «Ведьмаку» — и мы его с треском профукали. Фильм Николая Лебедева 2006 года рекламировали с амбициями уровня «Властелина колец». Высокобюджетный проект, культовый литературный первоисточник, серьёзный режиссёр, целая армия реквизиторов и костюмеров — казалось, всё на месте.

Но итоговое зрелище разочаровало всех: и фанатов книги, и случайных зрителей, и даже тех, кто просто хотел красивую сказку на вечер. Сейчас у картины 4,3 на КП.

Рейтинг 4,3, отечественный Генри Кавилл: русскую попытку снять «Ведьмака» вы если и видели, то забыли как страшный сон

Что пошло не так? Да буквально все

Во-первых — сценарий. То, что сделали с романом Марии Семёновой, фанаты иначе как предательством не называли. Характеры персонажей исказили, события либо урезаны по максимуму, либо вывернуты наизнанку.

Жадоба из разбойника стал каким-то шаманом, Тилорн из загадочного чужака — просто парнем в балахоне. Линии Мораны, возрождения, эпизоды с обозами, мотивации героев — всё под нож. Зачем? Чтобы втиснуться в хронометраж и бюджет. Итог — бессвязная мешанина с пробелами в логике.

Наш Ведьмак и плохая графика

Во-вторых — актёрский состав. Ни харизмы, ни глубины, ни узнаваемости. Главный герой не тащит, антагонисты — картонные. Диалоги тараторят без эмоций, персонажи не выглядят живыми, это картонные статисты.

Рейтинг 4,3, отечественный Генри Кавилл: русскую попытку снять «Ведьмака» вы если и видели, то забыли как страшный сон

В-третьих — спецэффекты. Их слишком много, и они не к месту. Там, где в книге — саспенс и внутренний конфликт, в фильме — дым, вспышки и прыжки с летающими клинками. Психологический триллер превратили в кривой боевик.

Думаете с критикой все? Как бы не так: бюджет был потрачен в пустую, город Галирад напоминал рынок на окраине. И это должно было стать началом российской фэнтези-эпопеи?

Но нет, даже это можно было бы простить. Если бы фильм был пропитан духом книги. Но нет, «Волкодав» оказался бездушным. И всё же… одна вещь спасла фильм от полного краха. Работа художников и декораторов заслуживает похвалы.

Попытка снять отечественное фэнтези обернулась провалом, но кто знает, может в будущем стриминги сделают из книги сериал, в котором сохранится характер главных героев.

Геральт Васильевич меняет внешность: в «Ведьмаке» объяснили смену Кавилла на Хемсворта — все почти как в книге.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Волкодав из рода Серых псов» (2006)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
7 комментариев
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека «Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека Читать дальше 22 июля 2025
«Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож «Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож Читать дальше 21 июля 2025
Уверены, что все знаете про Евгения Цыганова? Тогда решить наш тест для вас — раз плюнуть Уверены, что все знаете про Евгения Цыганова? Тогда решить наш тест для вас — раз плюнуть Читать дальше 19 июля 2025
Не жмет: угадайте кино или сериал по одной лишь короне (тест) Не жмет: угадайте кино или сериал по одной лишь короне (тест) Читать дальше 19 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Читать дальше 23 июля 2025
«Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России «Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше