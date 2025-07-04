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«Это просто позор»: автор «Колеса времени» в шоке от отмены сериала — и катит бочку на шоураннеров

4 июля 2025 08:56
«Это просто позор»: автор «Колеса времени» в шоке от отмены сериала — и катит бочку на шоураннеров

С писателем поступили по-свински, и он устал об этом молчать.

Фантастический мир «Колеса времени» не сходит с первых полос — но не из-за волшебства или эпических битв. Amazon неожиданно закрыл сериал после третьего сезона, оставив преданных фанатов без финала, а соавтора книжного цикла — Брэндона Сандерсона — в полном недоумении.

Именно Сандерсон завершил знаменитую сагу после смерти Роберта Джордана, но, как выяснилось, его советы шоураннеры слушали примерно так же внимательно, как Айз Седай слушают крестьян на постоялом дворе.

«Это просто позор»: автор «Колеса времени» в шоке от отмены сериала — и катит бочку на шоураннеров

На своём YouTube-канале Сандерсон высказался предельно жёстко:

«Это просто позор. У шоу была фанбаза, которая заслуживала большего. Я не буду скучать по тому времени, когда меня игнорировали — им нужно было моё имя для легитимности, но не моё мнение».

По сути, писатель намекнул: его держали «консультантом» для галочки — а все важные решения принимались без него.

Сериал, над которым трудился Рэйф Джадкинс, действительно не радовал всех поклонников первоисточника, при этом третий сезон вдруг выстрелил — критики хвалили, зрители начали возвращаться, а рейтинг на Rotten Tomatoes подскочил до 88% у критиков и 75% у аудитории.

«Это просто позор»: автор «Колеса времени» в шоке от отмены сериала — и катит бочку на шоураннеров

И вот — завершен самый сильный сезон, а вместо четвёртого глава студии Amazon машет ручкой и закрывает портал в мир Айз Седай и загадочного Узора.

Что ещё печальнее — никакой надежды на возрождение. Ни Amazon, ни Sony не собираются предлагать «Колесо времени» другим платформам или каналам. То есть шансов на спасение нет — сериал просто растворится в пустоте.

Ранее мы писали: Одним словом докатились: «Колесо времени» официально хуже «Колец власти», хотя проблемы у них одинаковые

Фото: Кадр из сериала «Колесо времени»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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