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Дмитрий Белоцерковский
Дмитрий Белоцерковский
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Дмитрий Белоцерковский
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Дата рождения
7 августа 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Лев
Биография Дмитрия Белоцерковского
Родился 7 августа 1988 года. Невинномысск, СССР (Россия).
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Фильмография Дмитрия Белоцерковского
Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, спорт
2022, Россия
8.0
Идеальная жена
комедия
2021, Россия
0.0
Все в сад!
исторический
2021, Россия
0.0
Портной
комедия
2020, Россия
0.0
Домовой
комедия, фэнтези, семейный
2019, Россия
7.0
Экстрим
приключения, комедия, криминал
2019, Россия
7.0
Моя жизнь
мелодрама, спорт
2018, Россия
6.0
11+
комедия, мелодрама, семейный
2018, Россия
5.0
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Советские футболисты отправляются в турне по Англии в трейлере спортивной драмы «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Премьера ленты состоится в День защитника Отечества.
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23 ноября 2021 15:30
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