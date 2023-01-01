Только вернись!, 2009

Молоденькая медсестра детской поликлиники Юлия, чудом не погибшая в юности от криминального аборта, случайно знакомится с симпатичным мужчиной Михаилом. Михаил вступился за нее, когда бывший любимый вышвырнул Юлю на улицу, да еще и избил. Несчастная девушка влюбляется в своего защитника и, цепляясь за свой последний, как она считает, шанс устроить личную жизнь, Юля пытается занять в Мишином сердце место законной супруги Лизы и сына Кирюши. Михаил, уставший от ссор с женой и постоянного напряжения из-за болезни ребенка, сначала берется опекать беззащитную девушку, но со временем понимает, что сделал большую ошибку. Юля познакомилась с его женой в детской поликлинике и стала приходить в их дом на правах Лизиной подруги…