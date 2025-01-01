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Владимир Пресняков Vladimir Presnyakov
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Владимир Пресняков

Vladimir Presnyakov

Дата рождения
17 апреля 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Екатеринбург, Россия

Популярные фильмы

Изображая жертву 6.8
Изображая жертву (2006)
Мистер нокаут 6.7
Мистер нокаут (2022)
Одиннадцать молчаливых мужчин 6.6
Одиннадцать молчаливых мужчин (2022)

Фильмография Владимир Пресняков

Жанр
Год
Все 9 Фильмы 9 Сценарист 9 Режиссер 2
Финал 6.2
Финал Final
драма, спорт 2025, Россия
Смотреть трейлер
Водитель-олигарх 6.1
Водитель-олигарх Voditel-oligarkh
комедия 2024, Россия
Смотреть трейлер
Мистер нокаут 6.7
Мистер нокаут Mister Nokaut
спорт 2022, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Одиннадцать молчаливых мужчин 6.6
Одиннадцать молчаливых мужчин Odinnadtsat molchalivykh muzhchin
драма, спорт 2022, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Краш
Краш Krash
комедия 2021, Россия
Смотреть трейлер
Проигранное место 4.3
Проигранное место Proigrannoe mesto
ужасы 2018, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Европа - Азия 5.5
Европа - Азия Evropa-Aziya
драма, комедия 2009, Россия
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День Д 4.4
День Д Den D
приключения, боевик 2008, Россия
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Изображая жертву 6.8
Изображая жертву Izobrazhaya zhertvu
комедия 2006, Россия
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