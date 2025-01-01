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Владимир Пресняков
Vladimir Presnyakov
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Персоны
Владимир Пресняков
Владимир Пресняков
Vladimir Presnyakov
Дата рождения
17 апреля 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Екатеринбург, Россия
Популярные фильмы
6.8
Изображая жертву
(2006)
6.7
Мистер нокаут
(2022)
6.6
Одиннадцать молчаливых мужчин
(2022)
Фильмография Владимир Пресняков
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Приключения
Спорт
Ужасы
Год
Все
2025
2024
2022
2021
2018
2009
2008
2006
Все
9
Фильмы
9
Сценарист
9
Режиссер
2
6.2
Финал
Final
драма, спорт
2025, Россия
Смотреть трейлер
6.1
Водитель-олигарх
Voditel-oligarkh
комедия
2024, Россия
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6.7
Мистер нокаут
Mister Nokaut
спорт
2022, Россия
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6.6
Одиннадцать молчаливых мужчин
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драма, спорт
2022, Россия
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Краш
Krash
комедия
2021, Россия
Смотреть трейлер
4.3
Проигранное место
Proigrannoe mesto
ужасы
2018, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.5
Европа - Азия
Evropa-Aziya
драма, комедия
2009, Россия
Смотреть трейлер
4.4
День Д
Den D
приключения, боевик
2008, Россия
Смотреть трейлер
6.8
Изображая жертву
Izobrazhaya zhertvu
комедия
2006, Россия
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Новости личной жизни Владимир Пресняков
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