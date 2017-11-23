Странник, 2017

Фильм «Странник» - это проект сразу трёх режиссёров, для которых фильм стал дебютом на большом экране. Денис Колонтай, Иван Качалин и Дмитрий Глазовский представляют свой проект, в котором они же сами и исполнили главные роли. Также в картине снялись начинающие актёры Иван Степанов, Максим Дурманов, Виктор Буланкин, Михаил Смирнов и другие.

В центре сюжета фильма «Странник» окажется некий Отшельник, которого никто и никогда не встречал на своём пути. Те же, кому доводилось его увидеть, не могли вспомнить лица. Стоит ему появится, как запускается целая цепочка связанных между собой событий. В месте под названием Станция его прихода уже ждут, и он будет ознаменовам поиском ответов на самые важные вопросы.