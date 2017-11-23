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Странник Странник
Киноафиша Фильмы Странник

Странник, 2017

2017 / Россия
6.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Фильм о неком Отшельнике, чей приход на Станцию изменит всё
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Странник» - это проект сразу трёх режиссёров, для которых фильм стал дебютом на большом экране. Денис Колонтай, Иван Качалин и Дмитрий Глазовский представляют свой проект, в котором они же сами и исполнили главные роли. Также в картине снялись начинающие актёры Иван Степанов, Максим Дурманов, Виктор Буланкин, Михаил Смирнов и другие.

В центре сюжета фильма «Странник» окажется некий Отшельник, которого никто и никогда не встречал на своём пути. Те же, кому доводилось его увидеть, не могли вспомнить лица. Стоит ему появится, как запускается целая цепочка связанных между собой событий. В месте под названием Станция его прихода уже ждут, и он будет ознаменовам поиском ответов на самые важные вопросы.

- Режиссёры фильма Денис Колонтай, Иван Качалин и Дмитрий Глазовский играли вместе в ленте «Атака советских зомби»

- Фильм «Странник» - это режиссёрский дебют для актёров Ивана Качалина, Дмитрия Глазовского и Дениса Колонтая

Никто никогда не встречал Отшельника, а если и встречал, то не узнавал его в лицо. Его приезд всегда инициирует некий «принцип домино», «лавину» событий, что меняет всё до неузнаваемости. Но в этом странном месте, под названием Станция, его уже ожидают. Поиски Бога, смысла и способа жизни, себя и своего места в этом жестоком месте делают из людей Странников, тех, кто ни на миг не смыкает глаз и продолжает вечный поиск.

6.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 ноября 2017
Премьера в мире 23 ноября 2017
Возраст 18+
Прокатчик CineFOG
Режиссер
Денис Колонтай
Денис Колонтай
В ролях
Иван Качалин
Иван Качалин
Денис Колонтай
Денис Колонтай
Иван Степанов
Иван Степанов
Максим Дурманов
Максим Дурманов
Виктор Буланкин
Виктор Буланкин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Странник 1 постер
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Ещё в феврале 2017 года на пресс-показе фильма «Странник», состоявшемся в рамках международного кинофестиваля остросюжетного кино и хоррор-фильмов «Капля», один из режиссёров картины — Иван Качалин — за пять минут до начала сеанса признался собравшейся аудитории: «Это не совсем фильм. Скорее, это акт вандализма, насилия над кино». В открывающейся экспозиции этот же человек, только уже в качестве одного из главных героев, обрядившись в…
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