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Артём Башенин

Артём Башенин
Артём Башенин
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Дата рождения
9 августа 2005
Возраст
16 лет
Знак зодиака
Лев
Биография Артёма Башенина

Родился 9 августа 2005 года. Москва, Россия. 

Фильмография Артёма Башенина
Понаехали
Понаехали
комедия, приключения 2020, Россия
0.0
Приличные люди
Приличные люди
комедия 2015, Россия
2.0
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