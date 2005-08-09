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Артём Башенин
Артём Башенин
О персоне
Фильмография
Артём Башенин
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Дата рождения
9 августа 2005
Возраст
16 лет
Знак зодиака
Лев
Биография Артёма Башенина
Родился 9 августа 2005 года. Москва, Россия.
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Фильмография Артёма Башенина
Понаехали
комедия, приключения
2020, Россия
0.0
Приличные люди
комедия
2015, Россия
2.0
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