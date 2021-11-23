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Андрей Чернышов

Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
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Дата рождения
3 февраля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Киев, СССР (Украина)
Рост
189 см
Биография Андрея Чернышова

Андрей Чернышов родился 3 февраля 1973 года в Киеве. Его родители были учителями: отец — директором школы, мама — математиком. Мальчик отлично учился и увлекался спортом. Когда Андрей был в старшей школе, семья переехала из украинской столицы в провинцию России. Он долго не знал, чем заняться в глухом городке. Отдушиной для подростка стали занятия в школьном театре «Зеленая карета». Начав их посещать «от нечего делать», он быстро втянулся и по-настоящему загорелся искусством.

После окончания школы Чернышов решил продолжить актерскую карьеру и поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина. Уже во время учебы состоялся его кинодебют с небольшой ролью в фильме «Письма в прошлую жизнь». После окончания вуза Андрей поступил в театр «Ленком», где прослужил целых 12 лет. Параллельно с этим актер появлялся и на экране. После ряда эпизодических ролей первый успех настиг Чернышова с участием в телепроекте «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Благодаря ему за актером закрепилось амплуа героя-любовника в отечественном кинематографе.

Андрей Чернышов много лет живет в гражданском браке с актрисой Марией Добржинской, которая младше актера на 11 лет. Звездная пара долгие годы тщательно скрывала свои отношения.

Интересные факты о Андрее Чернышове
  • На счету Андрея несколько романов с известными коллегами по цеху, среди которых актрисы Анастасия Цветаева и Анна Снаткина;
  • В начале творческого пути первая известность пришла к Чернышову не благодаря телепроектам. Зрители запомнили его по рекламному ролику пива «Столичное» со слоганом «Хочешь, я угадаю, как тебя зовут?», которую показывали в эфире российских телеканалов в начале нулевых;
  • Среди киноработ Андрея Чернышова критики особенно высоко оценили роль Владимира Маяковского в мини-сериале «Маяковский. Два дня»;
  • Для ленты «Стерва для чемпиона» актеру пришлось поправиться на 15 килограмм, поскольку его персонаж был очень мускулистым. Чтобы набрать мышечную массу, он каждый день тренировался с Андреем Шкаликовым, который в той же картине сыграл роль тренера.
Фильмография Андрея Чернышова
Одиннадцать молчаливых мужчин
Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, спорт 2022, Россия
8.0
Несокрушимый
Несокрушимый
военный, драма 2018, Россия
7.0
Душа шпиона
Душа шпиона
детектив, драма 2015, Россия
6.0
Потеря надежды
Потеря надежды
драма, триллер 2015, Италия
4.0
Приключения маленьких итальянцев
Приключения маленьких итальянцев
комедия, семейный 2014, Россия / Италия
6.0
Это моя собака
Это моя собака
мелодрама 2012, Россия
6.0
Мужчина в моей голове
Мужчина в моей голове
комедия 2010, Россия
5.0
Зимний сон
Зимний сон
мелодрама, комедия 2010, Украина
5.0
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Фотографии Андрея Чернышова Все фотографии
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