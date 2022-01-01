Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Александр Алешкин
Александр Алешкин
О персоне
Фильмография
Александр Алешкин
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
16 апреля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Овен
Биография Александра Алёшкина
Родился 16 апреля 1983 года.
Развернуть
Фильмография Александра Алёшкина
Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, спорт
2022, Россия
8.0
11+
комедия, мелодрама, семейный
2018, Россия
5.0
Семь пар нечистых
драма, военный, приключения
2018, Россия
8.0
Орден
драма
2015, Россия
4.0
Холмы и равнины
мелодрама
2008, Россия
5.0
Все фильмы
Related video
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было