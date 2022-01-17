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Алексей Пиманов
Алексей Пиманов
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Алексей Пиманов
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Дата рождения
9 февраля 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Алексея Пиманова
Родился 9 февраля 1962 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Алексея Пиманова
Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, спорт
2022, Россия
8.0
Крым
драма
2017, Россия
7.0
Овечка Долли была злая и рано умерла
приключения, фантастика, комедия
2015, Россия
7.0
Мужчина в моей голове
комедия
2010, Россия
5.0
Три дня в Одессе
криминал
2007, Россия
6.0
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Советский футболист оказывается на крючке у британской журналистки в новом трейлере «Одиннадцати молчаливых мужчин»
В прокате лента появится 17 февраля.
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17 января 2022 12:37
Советские футболисты отправляются в турне по Англии в трейлере спортивной драмы «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Премьера ленты состоится в День защитника Отечества.
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23 ноября 2021 15:30
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Вчера в киноцентре «Родина» состоялся 100-ый юбилейный показ от «Киноафиши», для которого была выбрана нашумевшая драма «Крым» Алексея Пиманова. Мероприятия
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2 октября 2017 13:35
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1 комментарий
16 февраля 2022 17:20
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