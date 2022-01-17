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Макар Запорожский

Макар Запорожский
Макар Запорожский
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Дата рождения
5 сентября 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
179 см
Биография Макара Запорожского

Макар Запорожский появился на свет 5 сентября 1989 года в российской столице в семье актера Виктора Запорожского. Он принимал участие в таких известных многосерийных проектах, как «Громовы. Дом надежды» и «Дети Арбата». Макар решил продолжить семейную традицию.

Творчеством мальчик увлекся еще в детстве. Он научился играть на тромбоне и окончил музыкальную школу. Отец всячески поддерживал сына советами, настоял на том, чтобы тот стал студентом именно театральной академии, где Запорожский-младший и вышел впервые на театральную сцену и сыграл в нескольких постановках.

В 2004 году впервые появился на экране, сыграв роль второго плана в картине «Грехи отцов». С нее и начался стремительный взлет актерской карьеры Запорожского. Широкую узнаваемость приобрел благодаря сериалу на телеканале СТС «Молодежка», где исполнил одну из ключевых ролей.

Как и многие его коллеги по цеху, подробностями своей личной жизни Макар делится нехотя. Возможно, к этому актера обязывает предполагающее загадочность звание секс-символа, которым его нарекли сразу несколько журналов. Однако, на самом деле, Запорожский женат на своей однокурснице по имени Екатерина Смирнова, детей у пары, по имеющимся сведениям, пока нет.

Интересные факты о Макаре Запорожском
  • Брат Макара Кирилл тоже стал актером театра и кино;
  • В ранние годы Макар не планировал быть актером, он мечтал о карьере инженера, потом психолога или спортсмена;
  • Макар неоднократно упоминал, что во время съемок «Молодежки» поначалу ему было нелегко, это было сравнимо с работой в угольной шахте;
  • Запорожский узнал много новых сведений после съемок в сериале. Например, что вратарь сбрасывает 2 кг веса после каждого матча;
  • До съемок проекта «Молодежка» Макар еле-еле стоял на коньках и толком не умел кататься;
  • После съемок «Молодежки» актер признавался, что поймал «звездную болезнь» – слишком много внимания свалилось на юношу разом.
Фильмография Макара Запорожского
Одиннадцать молчаливых мужчин
Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, спорт 2022, Россия
8.0
Лекарство для Веры
Лекарство для Веры
драма 2022, Беларусь
0.0
Краш
Краш
комедия 2021, Россия
0.0
Love
Love
комедия, мелодрама 2021, Россия
5.0
Марафон желаний
Марафон желаний
комедия, мелодрама 2020, Россия
6.0
Илиана. Верь мне
Илиана. Верь мне
триллер, комедия 2019, Россия
5.0
Новогодний ремонт
Новогодний ремонт
комедия 2019, Россия
5.0
Моя жизнь
Моя жизнь
мелодрама, спорт 2018, Россия
6.0
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16 декабря 2021 12:50
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