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Макар Запорожский
Макар Запорожский Makar Zaporozhskiy
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Макар Запорожский

Makar Zaporozhskiy

Дата рождения
5 сентября 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
В каком театре играет

Биография Макара Запорожского

Макар Запорожский появился на свет 5 сентября 1989 года в российской столице в семье актера Виктора Запорожского. Он принимал участие в таких известных многосерийных проектах, как «Громовы. Дом надежды» и «Дети Арбата». Макар решил продолжить семейную традицию.

Творчеством мальчик увлекся еще в детстве. Он научился играть на тромбоне и окончил музыкальную школу. Отец всячески поддерживал сына советами, настоял на том, чтобы тот стал студентом именно театральной академии, где Запорожский-младший и вышел впервые на театральную сцену и сыграл в нескольких постановках.

В 2004 году впервые появился на экране, сыграв роль второго плана в картине «Грехи отцов». С нее и начался стремительный взлет актерской карьеры Запорожского. Широкую узнаваемость приобрел благодаря сериалу на телеканале СТС «Молодежка», где исполнил одну из ключевых ролей.

Как и многие его коллеги по цеху, подробностями своей личной жизни Макар делится нехотя. Возможно, к этому актера обязывает предполагающее загадочность звание секс-символа, которым его нарекли сразу несколько журналов. Однако, на самом деле, Запорожский женат на своей однокурснице по имени Екатерина Смирнова, детей у пары, по имеющимся сведениям, пока нет.

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Лекарство для Веры 8.1
Лекарство для Веры (2022)
Метод 7.2
Метод (2015)
Мастер 7.1
Мастер (2021)

Фильмография Макара Запорожского

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Варяги
детектив 2024, Россия
Стражник 6.8
Стражник
детектив, драма 2023, Россия
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Другие проекты Макара Запорожского
«Ladies Night. Только для женщин. Версия 2018»
18+

«Ladies Night. Только для женщин. Версия 2018»

Билеты
Отцы и сыновья
16+

Отцы и сыновья

Билеты
Разбойники
16+

Разбойники

Билеты
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Интересные факты о Макаре Запорожском

  • Брат Макара Кирилл тоже стал актером театра и кино;
  • В ранние годы Макар не планировал быть актером, он мечтал о карьере инженера, потом психолога или спортсмена;
  • Макар неоднократно упоминал, что во время съемок «Молодежки» поначалу ему было нелегко, это было сравнимо с работой в угольной шахте;
  • Запорожский узнал много новых сведений после съемок в сериале. Например, что вратарь сбрасывает 2 кг веса после каждого матча;
  • До съемок проекта «Молодежка» Макар еле-еле стоял на коньках и толком не умел кататься;
  • После съемок «Молодежки» актер признавался, что поймал «звездную болезнь» – слишком много внимания свалилось на юношу разом.
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