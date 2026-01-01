Макар Запорожский появился на свет 5 сентября 1989 года в российской столице в семье актера Виктора Запорожского. Он принимал участие в таких известных многосерийных проектах, как «Громовы. Дом надежды» и «Дети Арбата». Макар решил продолжить семейную традицию.

Творчеством мальчик увлекся еще в детстве. Он научился играть на тромбоне и окончил музыкальную школу. Отец всячески поддерживал сына советами, настоял на том, чтобы тот стал студентом именно театральной академии, где Запорожский-младший и вышел впервые на театральную сцену и сыграл в нескольких постановках.

В 2004 году впервые появился на экране, сыграв роль второго плана в картине «Грехи отцов». С нее и начался стремительный взлет актерской карьеры Запорожского. Широкую узнаваемость приобрел благодаря сериалу на телеканале СТС «Молодежка», где исполнил одну из ключевых ролей.

Как и многие его коллеги по цеху, подробностями своей личной жизни Макар делится нехотя. Возможно, к этому актера обязывает предполагающее загадочность звание секс-символа, которым его нарекли сразу несколько журналов. Однако, на самом деле, Запорожский женат на своей однокурснице по имени Екатерина Смирнова, детей у пары, по имеющимся сведениям, пока нет.