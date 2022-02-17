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Одиннадцать молчаливых мужчин Одиннадцать молчаливых мужчин
Киноафиша Фильмы Одиннадцать молчаливых мужчин Отзывы о фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Одиннадцать молчаливых мужчин 2022 / Россия
8.2 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин»

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Наша рецензия

Одиннадцать мужчин в пальто спускаются по трапу самолета, ступая на землю Великобритании. Это футболисты московского «Динамо», которые по приглашению английской Федерации футбола прибыли померяться силами с сильнейшими клубами Англии. События разворачиваются осенью 1945 года, через несколько месяцев после окончания Второй мировой войны, унесшей миллионы жизней. Возглавляет команду тренер Михаил Якушин (в фильме его играет Павел Трубинер). Среди игроков выделяются нападающие…

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Светлана Архипова 17 февраля 2022, 16:38
Оценка
Фильмы о наших достижениях в большом спорте удаются Пиманову, как никакие другие. Жду в прокате.
17 февраля 2022, 16:38 Ответить
valeria.dybkina 17 февраля 2022, 16:50
Оценка
Снят очень интересно, на иностранный лад. Классная подборка актёров, окунаешься в эпоху того времени.
17 февраля 2022, 16:50 Ответить
Любовь Соболева 17 февраля 2022, 17:06
Думаю, получился отличный фильм! тут и спорт, и любовь и юмор! Эпоха и правда передана шикарно!
17 февраля 2022, 17:06 Ответить
Татьяна Ломовцева 17 февраля 2022, 20:12
Оценка
Понравилось, как передана историческая спортивная атмосфера 1945 года, как все это происходило. Вообще, фильм произвел большое впечатление.
17 февраля 2022, 20:12 Ответить
Татьяна Дьяченко ( Романова) 18 февраля 2022, 10:08
Оценка
Отличный фильм. Спасибо всем, кто работал над Фильмом. Горжусь своим народом, своей страной.
18 февраля 2022, 10:08 Ответить
User 18 февраля 2022, 12:17
Оценка
Ужасный фильм. Затянутый
18 февраля 2022, 12:17 Ответить
eaduka 20 февраля 2022, 13:08
Оценка
Зачет!
20 февраля 2022, 13:08 Ответить
g0rlenko73 20 февраля 2022, 15:18
Оценка
Отличный фильм.
20 февраля 2022, 15:18 Ответить
светлана абрамова 20 февраля 2022, 16:13
Оценка
отлично
20 февраля 2022, 16:13 Ответить
User 20 февраля 2022, 18:23
Оценка
Очень нудный фильм. Не советую. Снят отвратно, ушёл не дождавшись конца фильма. Больше на фильмы Пиманова не пойду
20 февраля 2022, 18:23 Ответить
iferyagin 22 февраля 2022, 10:28
Оценка
Начало было так себе, а потом затянуло. Классный фильм!
22 февраля 2022, 10:28 Ответить
User 6 марта 2022, 11:05
Оценка
Фильм интересный!\nПосле него осталось приятное послевкусие!
6 марта 2022, 11:05 Ответить
vas.elena241 11 марта 2022, 10:11
Оценка
Фильм коасиво снят, красивые актеры и в рбщем оставляет хорошен впечатление , но не более того . Чего-то всё-таки не хватило чтобы авторам фильма
11 марта 2022, 10:11 Ответить
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