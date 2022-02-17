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Одиннадцать мужчин в пальто спускаются по трапу самолета, ступая на землю Великобритании. Это футболисты московского «Динамо», которые по приглашению английской Федерации футбола прибыли померяться силами с сильнейшими клубами Англии. События разворачиваются осенью 1945 года, через несколько месяцев после окончания Второй мировой войны, унесшей миллионы жизней. Возглавляет команду тренер Михаил Якушин (в фильме его играет Павел Трубинер). Среди игроков выделяются нападающие…