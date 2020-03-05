Наша рецензия

«Остров фантазий» — очередная попытка покопаться в прошлом и отыскать интересный сюжет, которому можно дать новую жизнь. Одноименный сериал выходил в 1977 году и продержался в эфире 7 сезонов. Спустя 20 лет к идее вернулись вновь, но реинкарнацию ожидал провал. Очередное переосмысление волшебного острова пытается сделать шаг в сторону. В отличие от сериалов, сочетавших в себе драму и комедию, полнометражная версия пытается играть на поле ужасов. Картина сохранила только…