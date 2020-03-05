«Остров фантазий» — очередная попытка покопаться в прошлом и отыскать интересный сюжет, которому можно дать новую жизнь. Одноименный сериал выходил в 1977 году и продержался в эфире 7 сезонов. Спустя 20 лет к идее вернулись вновь, но реинкарнацию ожидал провал. Очередное переосмысление волшебного острова пытается сделать шаг в сторону. В отличие от сериалов, сочетавших в себе драму и комедию, полнометражная версия пытается играть на поле ужасов. Картина сохранила только…
Сам фильм есть ремейк сериала 70х. В 98 был перезаруск сериала. Сериал про остров исполняющий фаназии. Главным на острове был загадочный тип в исполнении Малькольма МакДауэла.
Мне как дитю 90х это имя что-то да говорит. Колоритный тип.
О нынешнем фильме. Из минусов - он затянут. Длится целую вечность. Такое ощущение возникает потому, что фильм пытается показать нам 5 сюжетов, ловко подменяет один, а под конец смешивает все воедино.
Каждый из сюжетов яркий и запоминающийся. Обалденная реализация - будь то мега вечеринка, спецоперация в джунглях Венесуэлы, пожар в доме, комната пыток или просто история любви.
Герой каждой сюжтной линии переживает чувственную драму с близкими людьми. Так что кино трогает эмоционально.
Снято стильно и лощенно. Очен дорого. Красивые виды, дорогие декорации, качеством так и пышет. Экшен хорош. Есть даже доля хоррора.
Мне чем-то напомнило "Джуманджи", так как в происходящем есть ощущение квеста.
Актеры все приятны и драму отыгрывают на 5+. Из пасхалок - три актер мастадонта. Байкер из сынов анархии. Марл из первого сезона ходячих и болтливый дружбан Человека Муравья на месте Макдауэла. Я кстати сомневался в этом касте, ибо латинос. Но фильм дал мне понять - что дело не в человеке, а его роли, призвании, должности.
Визуальных или логических ошибок я не заметил. Фильм невероятно хорош! Я не выспанный, но меня даже не клонило в сон и было очень интересно.
Ну и не слушайте критиков и роттен томатес. Эти помидорки уже давно скипают хорошие фильмы без просмотра, замораживают и накручивают рейтинги. Сгнили, сгнили наши помидоры.
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