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Остров фантазий Остров фантазий
Киноафиша Фильмы Остров фантазий Отзывы о фильме «Остров фантазий»
Fantasy Island Остров фантазий 2020 / США
5.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о фильме «Остров фантазий»

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Наша рецензия

«Остров фантазий» — очередная попытка покопаться в прошлом и отыскать интересный сюжет, которому можно дать новую жизнь. Одноименный сериал выходил в 1977 году и продержался в эфире 7 сезонов. Спустя 20 лет к идее вернулись вновь, но реинкарнацию ожидал провал. Очередное переосмысление волшебного острова пытается сделать шаг в сторону. В отличие от сериалов, сочетавших в себе драму и комедию, полнометражная версия пытается играть на поле ужасов. Картина сохранила только…

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arefevamary 5 марта 2020, 15:24
Эммм... по трейлеру фильм классный и задумка интересная, но по факту скучный фильм. Это вся фантазия телки с карэшкой будет🤷‍♀️
5 марта 2020, 15:24 Ответить
Алиса Сафиева 5 марта 2020, 20:48
в ответ на сообщение arefevamary от 5 марта 2020, 15:24
зачем спойлерить? 🤦🏻‍♀️
5 марта 2020, 20:48 Ответить
nafisja7 6 марта 2020, 20:51
Я даже смотреть не хочу, из прекрасного сериала, с прекрасной задумкой, где даже не было ни грамма намёка на ужасы, сделали какое-то г... Хоть бы название и вначале сюжет изменили, и имена другие выбрали :(((
6 марта 2020, 20:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 6 марта 2020, 23:22
Какая кошмарная чушь, низкосортное кино, смотря которое испытываешь стыд за актеров и сценаристов и недоумение
6 марта 2020, 23:22 Ответить
Евгений Ганин 7 марта 2020, 00:38
Оценка
Кардинально не согласен с обзорами на фильм. В обзорах его ругали, но я посмотрел этот фильм с удовольствием.

Сам фильм есть ремейк сериала 70х. В 98 был перезаруск сериала. Сериал про остров исполняющий фаназии. Главным на острове был загадочный тип в исполнении Малькольма МакДауэла.

Мне как дитю 90х это имя что-то да говорит. Колоритный тип.

О нынешнем фильме. Из минусов - он затянут. Длится целую вечность. Такое ощущение возникает потому, что фильм пытается показать нам 5 сюжетов, ловко подменяет один, а под конец смешивает все воедино.

Каждый из сюжетов яркий и запоминающийся. Обалденная реализация - будь то мега вечеринка, спецоперация в джунглях Венесуэлы, пожар в доме, комната пыток или просто история любви.

Герой каждой сюжтной линии переживает чувственную драму с близкими людьми. Так что кино трогает эмоционально.

Снято стильно и лощенно. Очен дорого. Красивые виды, дорогие декорации, качеством так и пышет. Экшен хорош. Есть даже доля хоррора.

Мне чем-то напомнило "Джуманджи", так как в происходящем есть ощущение квеста.

Актеры все приятны и драму отыгрывают на 5+. Из пасхалок - три актер мастадонта. Байкер из сынов анархии. Марл из первого сезона ходячих и болтливый дружбан Человека Муравья на месте Макдауэла. Я кстати сомневался в этом касте, ибо латинос. Но фильм дал мне понять - что дело не в человеке, а его роли, призвании, должности.

Визуальных или логических ошибок я не заметил. Фильм невероятно хорош! Я не выспанный, но меня даже не клонило в сон и было очень интересно.

Ну и не слушайте критиков и роттен томатес. Эти помидорки уже давно скипают хорошие фильмы без просмотра, замораживают и накручивают рейтинги. Сгнили, сгнили наши помидоры.
7 марта 2020, 00:38 Ответить
Инквизиция 8 марта 2020, 23:13
Оценка
Редкостная сырая недоработанная бредятина. Как всегда у пендосов - никакого смысла в фильме нет. Ничему не учит. Набор невзрачных статистов. Тупой сюжет. Затянут до зевоты. Наши бы хоть персонажей раскрыли как личность. Наложили бы психологический контекст. Зарезюмировали бы мотивацию героев. На противоборстве разыграли бы сюжет... первоклассник в России снимет лучше на кнопочный телефон. Благополучной вам деградации, пендосы
8 марта 2020, 23:13 Ответить
chchanga16 13 марта 2020, 17:44
Ну и говнище. Смешно было смотреть даже
13 марта 2020, 17:44 Ответить
chchanga16 14 марта 2020, 11:59
в ответ на сообщение arefevamary от 5 марта 2020, 15:24
Зачем фильм то рассказывать?((
14 марта 2020, 11:59 Ответить
Елизавета Козлова 17 марта 2020, 09:07
в ответ на сообщение Инквизиция от 8 марта 2020, 23:13
Такой бред, пиарить наши фильмы.
17 марта 2020, 09:07 Ответить
Сергей Симонов 16 мая 2020, 12:39
ШЛЯПА ПОЛНАЯ!!! ЧУТЬ не стошнило в конце! Не рекомендую!!!
16 мая 2020, 12:39 Ответить
Сергей Спиридонов 29 мая 2020, 05:48
в ответ на сообщение Инквизиция от 8 марта 2020, 23:13
У нас если и есть, что посмотреть, так это на халяву бесплатное "пиндосовское кино" во всем его многообразии, где есть великие фильмы и чудесные сказки, великолепная фантастика и непонятный бред новичков(всё же "приобретено" на шару) который на пробу выставляют прокатчики. Точно так же как и на этом сайте присутствуют и разные комментаторы: те, кто понимает такие вещи в кино, и безнадежные, но воинственные бараны вроде тебя. А не нравиться - закрой хлебало, включи один из трех сот российских телеканалов, там кругом прекрасные российские сериалы, включай любой и получай наслаждение! А не ной здесь...
29 мая 2020, 05:48 Ответить
nafisja7 21 декабря 2021, 15:02
в ответ на сообщение Евгений Ганин от 7 марта 2020, 00:38
Спасибо, благодаря вашему отзыву захотелось посмотреть. Сегодня же и посмотрю. Зачем только они написали что ужасы... «остров фантазий» никогда не был в этом жанре снят, меня этоточень отпугнуло! Ужасы терпеть не могу
21 декабря 2021, 15:02 Ответить
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